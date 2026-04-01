Hãng tương ớt Cholimex dự tính lãi cao nhất 45 năm

Cholimex Food đặt mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế tăng khoảng 10% so với năm trước, lần lượt lên 4.500 tỷ đồng và 390 tỷ đồng, cao nhất trong 45 năm.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food) kỳ vọng kết quả kinh doanh năm nay xô đổ kỷ lục mới thiết lập năm ngoái. Hồi 2025, công ty thu 4.087 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 356 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày lãi khoảng một tỷ đồng.

Lý giải mục tiêu cao nhất trong gần nửa thập kỷ hoạt động, ban lãnh đạo Cholimex Food nhìn nhận điểm tích cực là người tiêu dùng tiếp tục ưu tiên sản phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc và hoạt động thương mại điện tử ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, công ty dự báo năm nay hoạt động kinh doanh có thể đối mặt thách thức về chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu, chi phí vận tải và tính ổn định của nguồn cung.

Cholimex Food tiền thân là Công ty công tư hợp doanh xuất nhập khẩu Trực Dụng tại quận 5 cũ, TP HCM. Họ thành lập năm 1981, ban đầu kinh doanh đa ngành, sau dần chuyên biệt theo hướng chế biến hải sản và thực phẩm.

Khoảng 4 năm sau khi ra đời, công ty bắt đầu nghiên cứu sản xuất tương ớt. Thời gian đầu, sản phẩm được ưa chuộng bởi hợp khẩu vị người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, trình độ sản xuất khi đó còn lạc hậu, xay ớt bằng cối đá và chiết rót bằng tay. Dần dần, công ty mới nhập thiết bị xay ớt từ Thụy Sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước để nâng công suất lên khoảng 30.000 chai mỗi ngày. Sản phẩm vừa tiêu thụ trong nước, vừa xuất sang các quốc gia Đông Âu theo mạng lưới kinh doanh của người Việt Nam đi học tập và hợp tác lao động.

Ban lãnh đạo Cholimex Food cho biết công ty hiện dẫn đầu ngành hàng sốt chấm và gia vị trong nước. Tương ớt và tương cà Cholimex có mặt ở khoảng 100.000 quầy bán lẻ, cửa hàng thức ăn nhanh và siêu thị. Công ty cũng là nhà cung cấp cho các chuỗi nhà hàng lớn như McDonald's, Haidilao, KFC, Jollibee...

Năm ngoái, Cholimex Food tung ra thị trường hơn 55 sản phẩm mới trong ngành hàng sốt chấm, gia vị và thực phẩm đông lạnh. Đối với xuất khẩu, công ty có thêm nhiều khách hàng mới tại Australia, Trung Quốc, Indonesia ngoài những thị trường truyền thống tại châu Âu.

Bên cạnh tăng trưởng kinh doanh đều đặn suốt nhiều năm, Cholimex Food giữ truyền thống chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao. Theo kế hoạch trình cổ đông tại phiên họp thường niên sắp tới, công ty tính dành gần 41 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Công ty hiện có 3 cổ đông lớn gồm Cholimex, Masan và Nichirei Foods Inc (Nhật Bản) với tỷ lệ nắm giữ tổng cộng 92,55%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của công ty giao dịch ở vùng giá 423.000 đồng. Tuy nhiên, mã này thường không có thanh khoản do cơ cấu cổ đông cô đặc.

Phương Đông