Hãng Trung Quốc xuất xưởng ôtô bay mô-đun đầu tiên

Xpeng xuất xưởng ôtô bay mô-đun tại nhà máy ở Quảng Châu, đánh dấu sự ra mắt của dây chuyền sản xuất hàng loạt đầu tiên.

Ôtô bay mô-đun (Land Aircraft Carrier - LAC) đầu tiên của Xpeng sẽ được sử dụng cho các chuyến bay thử nghiệm để kiểm tra hiệu suất và quy trình sản xuất, tạo cơ sở cho việc giao hàng quy mô lớn dự kiến vào năm tới.

Nhà máy rộng khoảng 120.000 m2 và được thiết kế để sản xuất ôtô bay mô-đun của Xpeng. Mô-đun có thể tách thành xe mặt đất và xe trên không. Xe mặt đất, còn được gọi là "xe mẹ", có cấu hình ba trục, 6 bánh với hệ dẫn động 6 bánh toàn thời gian và đánh lái bánh sau.

Ôtô bay mô-đun tại nhà máy của Xpeng ở Quảng Châu. Ảnh: Aridge

Với chiều dài khoảng 5,5 m, rộng 2 m và cao 2 m, xe có thể đỗ vừa trong các bãi đỗ xe tiêu chuẩn và có thể được điều khiển bằng giấy phép lái xe thông thường. Mô-đun trên không có 6 rotor, thân máy bay và cánh quạt bằng sợi carbon và cánh quạt có thể gấp lại. Buồng lái toàn cảnh 270 độ.

Cơ sở sản xuất bao gồm 5 xưởng chính: composite, động cơ, lắp ráp, sơn và tích hợp cuối cùng. Xưởng composite sản xuất các bộ phận sợi carbon với mục tiêu hàng năm là 300 tấn. Xưởng động cơ lắp ráp và thử nghiệm các bộ phận nâng và điều khiển bay bằng dây chuyền lắp ráp và thử nghiệm tích hợp đầu tiên trên thế giới dành cho môtơ điện và rotor, với khả năng truy xuất nguồn gốc tự động cho tất cả các bộ phận.

Mô-đun với xe mặt đất và phần bay trên không. Ảnh: Aridge

Các bộ phận thân máy bay được ghép nối tại xưởng lắp ráp bằng kỹ thuật kết nối nguội, bao gồm tán đinh và liên kết dính. Xưởng sơn sử dụng quy trình phun nhiều lớp trên dây chuyền tự động hóa cao. Ngược lại, xưởng lắp ráp cuối cùng tích hợp 9 hệ thống chính và tiến hành thử nghiệm để đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế và khả năng bay. Một hệ thống hiệu chuẩn dựa trên đám mây tự động kiểm tra lái tự động, hệ thống điều khiển bay và trọng tâm.

Máy bay hỗ trợ cả chế độ bay thủ công và tự động. Điều khiển thủ công sử dụng hệ thống cần gạt đơn cho phép vận hành bằng một tay. Chế độ tự động cung cấp khả năng lập kế hoạch đường bay thông minh, bay tự động theo đường bay được thiết lập sẵn, cất cánh và hạ cánh chỉ bằng một nút bấm, tầm nhìn tổng hợp 3D và hỗ trợ hạ cánh.

Khi hoạt động hết công suất, nhà máy được thiết kế để sản xuất 10.000 chiếc mỗi năm, với công suất ban đầu là 5.000 chiếc.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)