Hãng Trung Quốc thu hàng tỷ USD nhờ bán xe ben chạy điện

Thương vụ giữa nhà sản xuất thiết bị hạng nặng Trung Quốc XCMG và công ty khai thác mỏ Australia Fortescue gồm 200 xe ben 240 tấn chạy điện.

Thỏa thuận được cho là đạt kỷ lục trị giá hàng tỷ USD là một trong những động thái lớn nhất nhằm giảm thiểu carbon trong hoạt động khai thác mỏ. Lễ ký kết được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 26/9 là một phần trong thỏa thuận hợp tác chiến lược về các giải pháp thiết bị khai thác xanh giữa hai công ty.

Theo các điều khoản của thỏa thuận mới, XCMG sẽ giao 200 xe ben chạy điện khổng lồ, tải trọng 240 tấn cho Fortescue, vượt qua một thỏa thuận tương tự được ký kết năm 2024 và đánh dấu đơn hàng xuất khẩu máy móc khai thác xanh lớn nhất của Trung Quốc.

Một mẫu xe ben điện hoạt động tại khu mỏ. Ảnh: XCMG

Xe ben điện XCMG 240 tấn được chế tạo với tải trọng khoảng 222.000 kg. Hệ thống truyền động điện 1.900 kW (2.550 mã lực) của xe lớn đủ sức mạnh để leo dốc 17% và đạt tốc độ lên tới 56 km/h.

Bằng cách thay thế động cơ diesel thông thường bằng pin dung lượng cao, mẫu xe ben này cung cấp một lựa chọn không phát thải trong khi vẫn duy trì công suất và phạm vi hoạt động cần thiết cho các hoạt động khai thác quy mô lớn.

Ngoài XCMG, Fortescue còn hợp tác với một số công ty công nghệ và năng lượng tái tạo hàng đầu khác của Trung Quốc. Trong số đó có BYD, Longi Green Energy Technology Co (nhà sản xuất công nghệ năng lượng mặt trời), và Envision Energy (chuyên gia về năng lượng gió và các giải pháp lưu trữ năng lượng).

Trước đó, trong lĩnh vực này, Fortescue đã hợp tác với Liebherr (Đức) vào tháng 9/2024 trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm cung cấp khoảng 360 xe ben khổng lồ tự hành, cùng 55 máy đào điện và 60 máy ủi điện. Hợp đồng trị giá 2,8 tỷ bảng Anh.

Trong khuôn khổ cập nhật chiến lược, Fortescue đã tái xác nhận thỏa thuận với Liebherr và nhấn mạnh rằng ít nhất một nửa đội xe ben điện trong tương lai của Fortescue sẽ bao gồm các xe Liebherr.

Mỹ Anh (theo Electrek, Electrive)