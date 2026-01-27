Hãng Trung Quốc sắp ra mắt ôtô có túi khí ôm người

Mẫu MPV hành trình mở rộng Luxeed V9 trang bị túi khí ôm người, phạm vi hoạt động 1.200 km và có cả máy tạo oxy.

Liên minh Di động Thông minh Harmony (HIMA) công bố thêm hình ảnh về mẫu MPV đầu tiên, Luxeed V9, được phát triển chung giữa Chery và Huawei. Mẫu xe mới trang bị túi khí bảo vệ đầu, hệ thống lái tự động tiên tiến Qiankun ADS của Huawei, hệ thống điều khiển HarmonyOS và hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động.

Dự kiến xe chính thức ra mắt vào quý đầu tiên của năm nay với mức giá 400.000-500.000 nhân dân tệ (57.400-71.700 USD), chủ yếu nhắm đến phân khúc khách hàng cao cấp, hướng đến gia đình và doanh nhân, cạnh tranh với các mẫu xe như Li Auto Mega, Zeekr 009 và Voyah Dreamer.

MPV hành trình mở rộng Luxeed V9 sắp ra mắt tại Trung Quốc. Ảnh: Luxeed

Phần đầu xe khép kín theo ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Luxeed, với cụm đèn pha tương tự Luxeed R7, đường viền mạ crôm nằm bên dưới dải đèn LED xuyên suốt và lưới tản nhiệt ở phía dưới. Đèn hậu trải dài toàn bộ chiều rộng và tích hợp đèn xanh lam để báo hiệu hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến được kích hoạt.

Toàn bộ dòng xe đều trang bị cửa trượt điện và bố trí ghế 2+2+3. Xe còn có hai ghế độc lập không trọng lực với chỗ để chân và khả năng xoay 180 độ, ba màn hình liền mạch, màn hình giải trí trên trần xe, máy tạo oxy, tủ lạnh và túi khí mũ bảo hiểm đầu tiên trong ngành. Trong trường hợp va chạm, ghế sẽ tự động được kéo về vị trí an toàn hơn và túi khí mũ bảo hiểm bung ra cùng túi khí bên hông.

Về kích thước, Luxeed V9 có chiều dài x rộng x cao là 5.359 x 2.009 x 1.879 mm, với chiều dài cơ sở 3.250 mm.

Hãng Trung Quốc sắp ra mắt ôtô có túi khí bảo vệ đầu Túi khí bảo vệ đầu trên Luxeed V9. Video: Luxeed

Nguồn năng lượng đến từ hệ thống Snow Owl Intelligent Silent Range Extension System của Huawei, sử dụng động cơ 1.5T làm bộ mở rộng phạm vi hoạt động và hai môtơ điện, kết hợp với pin LFP 37.017 kWh và pin lithium ternary 53.352 kWh của CATL. Động cơ có công suất 154 mã lực. Tổng trọng lượng pin lần lượt là 290 kg và 302 kg.

Luxeed V9 có ba phạm vi lái thuần điện là 158 km, 223 km và 210 km (theo điều kiện WLTC). Phạm vi hoạt động kết hợp là 1.200 km.

Luxeed là thương hiệu hợp tác giữa Huawei và Chery, ra mắt năm 2023 như một phần của liên minh HIMA. Dòng sản phẩm hiện tại của hãng gồm hai mẫu xe với các phiên bản hệ thống truyền động BEV và EREV: sedan S7 và SUV R7. Theo China EV DataTracker, Luxeed đã giao 81.391 chiếc trong 11 tháng đầu 2025. Năm 2026, mẫu MPV V9 sẽ là mẫu xe chủ lực mới của thương hiệu.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)