Hãng Trung Quốc liên tiếp lập kỷ lục thay pin xe điện

Trong 4 ngày liên tiếp, Nio lập các cột mốc mới với kỷ lục đạt được 175.976 lần thay pin vào ngày 21/2.

Trước đó, ngày 18/2, số lần thay pin là 158.290, vào 19/2 là 165.898, và ngày 20/2 là 170.305. Các mức kỷ lục được lập đều trong thời kỳ xuân vận, tức cao điểm dịch chuyển của người dân Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán.

Đầu tháng 2, Nio đã đạt cột mốc 100 triệu lần thay pin kể từ khi trạm thay pin đầu tiên được đưa vào hoạt động năm 2018. Khi đó, các trạm thay pin của hãng chỉ có 4-5 pin trong khoang chứa, với công suất phục vụ hàng ngày 72-120 lần thay và tốc độ thay pin 4-5 phút. Trong quá trình thay pin, cần có sự hỗ trợ thủ công để định vị xe.

Một trạm đổi pin của Nio tại Trung Quốc. Ảnh: Nio

Gần 8 năm sau, các trạm đổi pin của Nio đã phát triển lên thế hệ thứ tư. Thời gian đổi pin giảm xuống còn 2 phút 24 giây, dung lượng khoang chứa pin tăng lên 23, và khả năng phục vụ hàng ngày có thể hỗ trợ tới 480 lần đổi pin.

Công nghệ đổi pin đã chứng minh được hiệu quả vượt trội và mang lại trải nghiệm sở hữu xe điện tích cực. Đối với người lái, quy trình rất đơn giản: họ chỉ cần lái xe đến trạm đổi pin, và trong vòng ít phút đã rời đi với pin được sạc đầy.

Đến nay, Nio đã xây dựng một mạng lưới bổ sung năng lượng rộng khắp Trung Quốc, với hơn 8.600 trạm sạc và thay pin trên toàn quốc, bao gồm hơn 3.700 trạm thay pin chuyên dụng.

Nio cũng đã thiết lập hơn 1.000 trạm thay pin dọc theo các tuyến đường cao tốc, bao phủ 9 tuyến đường Bắc - Nam, 11 tuyến đường Đông - Tây, 16 cụm đô thị lớn và kết nối 550 thành phố trên khắp Trung Quốc.

Hướng tới năm 2026, Nio dự kiến bắt đầu xây dựng quy mô lớn các trạm đổi pin thế hệ thứ 5 và xây dựng thêm 1.000 trạm đổi pin mới, nâng tổng số tuyến sạc lên 100 tuyến.

Sau khi hoàn thành các tuyến đổi pin Tứ Xuyên - Tây Tạng và Vân Nam - Tây Tạng năm 2025, tuyến đổi pin Con đường Tơ lụa sẽ được khai trương trong năm nay, bắt đầu từ Tây An và hướng về phía tây. Tuyến đường này đi các địa danh nổi tiếng với tổng chiều dài 3.133 km, cùng tổng cộng 33 trạm sạc và đổi pin.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)