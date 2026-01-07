Hãng Trung Quốc khoe động cơ xăng V8 ở triển lãm công nghệ

MỹTại CES 2026, hãng GWM trưng bày khối động cơ 4 lít V8 tự phát triển và cho biết có thể tích hợp vào hệ thống PHEV.

Trung Quốc là nhà sản xuất xe năng lượng mới (xe điện và xe hybrid cắm điện) lớn nhất thế giới, với hơn một nửa doanh số trong nước là xe thân thiện với môi trường. Phần lớn các nhà sản xuất ôtô trong nước đang chuyển sang xe điện chạy pin và xe hybrid cắm điện với động cơ cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, Great Wall Motor (GWM) chọn một con đường khác. Hãng tụt hậu so với các nhà sản xuất ôtô khác về thị phần xe năng lượng mới (với xe năng lượng mới chiếm 30,49% doanh số vào năm 2025). Thay vào đó, GWM tập trung nhiều hơn vào việc phát triển các động cơ xăng và diesel dung tích lớn. Vào ngày 6/1, GWM giới thiệu động cơ 4 lít V8 tự phát triển tại CES 2026.

Khối động cơ 4 lít V8 của GWM tại CES 2026. Ảnh: GWM

GWM dự định sử dụng động cơ mới này trên các mẫu xe chủ lực - cũng là hành động đi ngược lại xu hướng ở Trung Quốc.

Động cơ V8 của GWM tích hợp công nghệ chu trình Miller, hệ thống tăng áp kép với bộ làm mát khí nạp bằng nước đặt trước và hệ thống đường ống sau tăng áp được kết nối với nhau. Nó sử dụng bố cục phía trước với ly hợp quạt dầu tùy chọn.

Các tính năng khác bao gồm hệ thống phun kép với phun trực tiếp 350 bar và phun gián tiếp 5,5 bar, và bơm dầu biến thiên lưu lượng. Hệ thống phun kép cho phép điều chỉnh tải trọng động cơ để đạt hiệu suất tối ưu đồng thời ngăn ngừa sự tích tụ carbon.

Động cơ V8 này kết hợp với hộp số tự động 9 cấp do GWM phát triển, tích hợp bộ biến đổi mô-men xoắn. Một mô-tơ điện có thể được đặt giữa động cơ đốt trong và hộp số để tăng hiệu suất của hệ thống truyền động đồng thời giảm lượng khí thải.

Thông số kỹ thuật chính xác của động cơ V8 của GWM vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, động cơ đốt trong này từng được trưng bày tại Triển lãm Ôtô Thượng Hải vào tháng 4/2025, được cho là có công suất khoảng 500 mã lực. Chủ tịch GWM, ông Wei Jianjun (Jack Wei), nhấn mạnh rằng động cơ này sẽ được sử dụng như một phần của hệ thống truyền động hiệu suất cao trên các mẫu xe địa hình và xe thể thao hàng đầu của công ty.

Mẫu SUV khung gầm rời Tank 800 có thể trở thành chiếc xe đầu tiên trang bị động cơ V8 do GWM phát triển. Sau đó, mẫu xe thể thao đầu tiên của công ty cũng sẽ sử dụng động cơ này. Ngoài ra, GWM cũng đang nghiên cứu khả năng tạo ra một chiếc xe cổ điển lấy cảm hứng từ mẫu Packard Super 8 One-Eighty.

Việc trình diễn động cơ mới tại Mỹ, quốc gia nổi tiếng với tình yêu dành cho động cơ V8, cho thấy sự tự tin của GWM vào sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, hãng giới thiệu nền tảng hybrid cắm điện Hi4-Z, môtô Souo S2000 CL, crossover Wey 07 (Lanshan), minivan Wey G9 (Gaoshan 9) và xe địa hình Tank 500 tại CES 2026.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)