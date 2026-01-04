Hãng Trung Quốc hồi sinh động cơ từng là dấu ấn của Mazda

Dongan Auto hồi sinh động cơ Wankel, phát triển nguyên mẫu trọng lượng nhẹ hướng đến các phương tiện di chuyển trên không, như drone hay VTOL.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc không chỉ định nghĩa lại thế giới xe điện, mà một trong số họ đang nghiên cứu động cơ Wankel. Ban đầu được thiết kế bởi kỹ sư người Đức Felix Wankel và sau đó được tinh chỉnh thành công nghệ đặc trưng của Mazda, động cơ Wankel hiện được một công ty con của tập đoàn ôtô Changan tái thiết kế. Nhưng lần này, nó không dành cho đường bộ mà hướng đến không trung.

Dự án này đến từ Harbin Dongan Auto Engine, và công ty đã phát triển một nguyên mẫu động cơ một cánh quạt dành cho các chuyến bay ở độ cao thấp. Điều này bao gồm máy bay không người lái, cũng như máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL), lĩnh vực đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc.

R05E - nguyên mẫu động cơ xoay vòng của Dongan. Ảnh: Dongan

Sản phẩm của Dongan có công suất không quá ấn tượng, nhưng được thiết kế cho một vai trò rất cụ thể. Nó có thể đạt tốc độ vòng quay 6.500 vòng/phút và sản sinh công suất 53 kW, tương đương 71 mã lực.

Tốc độ vòng quay tối đa không có gì đặc biệt, nhưng động cơ này bao gồm vỏ bằng nhôm đúc và lớp phủ composite nano kim cương chống ma sát, cho thấy sự tập trung vào hiệu quả và độ bền trong các ứng dụng trên không. Một phiên bản hai cánh quạt đang được phát triển, dự kiến tăng gấp đôi công suất lên 148 mã lực.

Thiết kế cánh quạt quay nhỏ gọn, có tỷ lệ công suất trên trọng lượng ấn tượng và hoạt động êm ái với độ rung tối thiểu, những phẩm chất quan trọng hơn nhiều trong điều kiện bay so với điều kiện lái xe hàng ngày.

Công ty cũng đang nghiên cứu các động cơ cánh quạt quay cho UAV tầm trung và tầm cao, bao gồm cả các biến thể hút khí tự nhiên và tăng áp. Các đối tác bao gồm Aridge, bộ phận xe bay của Xpeng, cũng như các ông lớn như Huawei và DJI. Việc sản xuất động cơ cánh quạt đơn mới dự kiến bắt đầu vào năm 2027.

Với Mazda, sau nhiều thập kỷ theo đuổi công nghệ, cuối cùng hãng đã ngừng phát triển thiết kế này vào năm 2012 do các quy định khí thải Euro 5 ngày càng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc ở đó.

Năm 2023, động cơ Wankel quay trở lại dưới nắp ca-pô của MX-30 R-EV, lần này với vai trò là động cơ mở rộng phạm vi hoạt động. Trong cấu hình đó, động cơ một rotor sản sinh công suất 74 mã lực và có dung tích 830 phân khối, không phải là một động cơ mạnh mẽ, nhưng đủ để sạc pin.

Tuy nhiên, một động cơ Wankel hiệu suất cao có thể sắp ra mắt. Trong 2025, Mazda đã giới thiệu mẫu Vision-X Coupe táo bạo, trang bị động cơ Wankel tăng áp, một môtơ điện và một bộ pin hoạt động cùng nhau để tạo ra tổng công suất 503 mã lực. Nó vẫn chỉ là một nguyên mẫu, nhưng là lời nhắc nhở rằng Mazda vẫn chưa từ bỏ động cơ Wankel.

Wankel từng được Mazda mua bản quyền và chinh phục thành công vào năm 1967. Hãng phát triển được bản thương mại của động cơ xoay vòng với những đặc điểm được xem là tối ưu vào lúc đó: nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, vòng tua cao và bền bỉ, âm thanh hấp dẫn nhưng không tạo nhiều rung động.

Cũng từ đây, động cơ xoay vòng đã gắn liền với Mazda như một thành tựu kỹ thuật làm thay đổi bộ mặt ngành sản xuất ôtô, đưa Mazda bước lên bản đồ các hãng xe tên tuổi trên thế giới.

Mỹ Anh