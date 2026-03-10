Hãng Trung Quốc bắt chước quảng cáo xe Land Rover

Poster của mẫu Wey V9X thuộc Great Wall Motor trông giống hệt hình ảnh quảng bá của mẫu Land Rover Range Rover Sport năm 2025.

Chủ tịch Great Wall Motor (GWM), Wei Jianjun, đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi sau vụ bê bối đạo nhái Wey V9X, ngày 6/3, sau khi có cáo buộc một poster quảng cáo của mẫu Wey V9X đạo nhái tài liệu sáng tạo của thương hiệu Anh. Ông Wei xác nhận rằng một cuộc điều tra nội bộ đã xác minh việc sao chép trái phép 1:1 chiến dịch quảng cáo ban đầu được sản xuất cho Range Rover Sport vào năm 2025, theo IT-home.

Ông Wei tuyên bố rằng GWM sẽ chấp nhận mọi trách nhiệm pháp lý và kinh tế phát sinh từ hành vi vi phạm bản quyền. Người tạo ra bản gốc, một nhà thiết kế cho chiến dịch "Sức mạnh tiềm ẩn" của Range Rover Sport, trước đó đã chỉ ra sự tương đồng trên mạng xã hội, lưu ý đến nền màu đỏ sẫm, cụm đèn và vị trí chủ thể giống hệt nhau.

Poster quảng cáo của mẫu Wey (trái) và của Land Rover. Ảnh: CarNewsChina

Thương hiệu cao cấp Wey của GWM trước đây đã phải đối mặt với sự giám sát tương tự vào đầu năm 2025 khi đoạn phim quảng cáo cho mẫu MPV Gaoshan bị so sánh với quảng cáo của Lexus. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chủ tịch hãng đích thân xác nhận những cáo buộc như vậy và đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Sau tuyên bố của ông Wei, giám đốc điều hành của Wey, Zhao Yongpo, đưa ra lời xin lỗi công khai riêng, mô tả vụ việc là một "sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng". Ông Zhao nhận trách nhiệm cá nhân với tư cách là người đứng đầu thương hiệu, khẳng định "không có lý do bào chữa" nào cho việc không tôn trọng thiết kế gốc. Ông xác nhận rằng tất cả các tài liệu quảng cáo vi phạm đã được gỡ bỏ khỏi các nền tảng chính thức và nhắc lại rằng mặc dù có thể tham khảo các ý tưởng sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ gốc phải được tôn trọng.

Mẫu SUV 6 chỗ V9X. Ảnh: Wey

Mẫu SUV 6 chỗ Wey V9X gia nhập phân khúc xe hạng sang cỡ lớn, vốn đặc trưng bởi các thương hiệu lâu đời với số lượng bán cao. Đối thủ cạnh tranh chính, Aito M9, ghi nhận 31.021 lượt đăng ký trong tháng 1, duy trì vị trí dẫn đầu trong phân khúc giá từ 500.000 nhân dân tệ (68.980 USD) trở lên. Li Auto giao 26.421 xe trong tháng 2, trong đó Li L9 chiếm một phần đáng kể trong dòng xe cao cấp của hãng khi chuẩn bị cho đợt nâng cấp trong quý II.

Ngược lại, thương hiệu Wey ghi nhận 2.840 lượt đăng ký trong tháng 2, giảm 15% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Báo cáo tài chính của GWM năm 2025 cho thấy tỷ suất lợi nhuận ròng đạt 4,2%. Để ổn định kiến trúc xe điện cao cấp của mình, GWM đã cam kết đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ (689.800.000 USD) vào nghiên cứu và phát triển trong năm tài chính 2026, hỗ trợ nền tảng GWM One.

GWM định vị V9X là sản phẩm chủ lực về công nghệ, sử dụng kiến trúc mô-đun GWM One (Guiyuan S) hỗ trợ hệ thống điện áp cao 800 V và sạc nhanh 6C. Sản lượng hiện tại tại nhà máy Baoding được điều chỉnh cho sản lượng hàng tháng là 3.500 chiếc, mặc dù dữ liệu đăng ký tháng 2 cho thấy tỷ lệ sử dụng năng lực sản xuất toàn thương hiệu vẫn dưới 60%. Bất chấp cuộc khủng hoảng tiếp thị gần đây, GWM vẫn không điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu 500.000 chiếc vào năm 2026, với V9X được kỳ vọng đóng vai trò là đại sứ thương hiệu cao cấp tại thị trường nước ngoài.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)