Hàng trong nước đắt đỏ, người Hà Lan đổ sang Đức mua sắm

Marleen Naipal chi 45 USD mua vé xe khách, di chuyển hàng trăm km từ Hà Lan sang Đức để mua sắm hàng hóa với chi phí rẻ hơn nhiều.

"Chúng tôi đi quãng đường xa từ Rotterdam đến Bocholt để mua sắm trong ngày, vì ở đây mọi thứ rẻ hơn rất nhiều so với ở Hà Lan", Naipal, nhà tạo mẫu tóc 53 tuổi, chia sẻ hồi đầu tháng 10.

"Một số sản phẩm có giá rẻ hơn một nửa so với ở Hà Lan, vì vậy chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng" bà nói, cho hay giá vé tour xe khách sang Đức mua sắm là 40 euro (45 USD).

Hàng hóa trong nước đắt đỏ, người Hà Lan đổ sang Đức mua sắm Người Hà Lan sang Đức mua sắm ngày 4/10. Video: AFP

Bà không phải là người duy nhất. Nhiều người Hà Lan săn hàng giảm giá đã lên xe ở Rotterdam, Amsterdam và Utrecht để sang Đức. Một số công ty cung cấp tour "mua sắm phải chăng" từ Hà Lan, có công ty thậm chí còn đề xuất nghỉ đêm ở Luxembourg để khách hàng tận hưởng rượu và thuốc lá giá rẻ.

Ali El-Abassi, tài xế xe khách, hiểu tại sao người ta lại chấp nhận di chuyển quãng đường dài như thế để sang quốc gia khác mua sắm.

"Tôi thực sự buồn vì giá hàng hóa ở Hà Lan quá cao", người đàn ông 45 tuổi nói. "Tôi không hiểu tại sao mọi thứ ở Đức lại rẻ bằng một nửa so với ở Hà Lan".

Khi so sánh giá cả hơn 130 sản phẩm phổ biến, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hà Lan Consumentenbond nhận thấy các mặt hàng ở Đức rẻ hơn trung bình 15% so với ở Hà Lan, các nhãn hiệu chất lượng cao hơn thậm chí rẻ hơn tới 25%.

"Đặc biệt là đồ uống có ga, hàng gia dụng và mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân bán tại nhà thuốc", báo cáo của Consumentenbond có đoạn. "Ở Hà Lan, những mặt hàng này thường được giảm giá, nhưng cũng không thể cạnh tranh với giá ở Đức".

"Vì vậy, ở Hà Lan, ưu đãi 'mua một tặng một' thực tế là bạn chẳng được miễn phí món nào cả", báo cáo kết luận.

Chi phí sinh hoạt cao là một trong những vấn đề nổi bật nhất trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri Hà Lan trước cuộc bỏ phiếu ngày 29/10.

Marcel Lubbers, chuyên gia khoa học chính trị của Đại học Utrecht, cho biết nhiều cử tri coi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng quan trọng không kém những vấn đề cấp bách khác.

"Tôi nghĩ đây vẫn là vấn đề quan trọng với nhiều người và họ sẽ kết nối nó với các chủ đề khác, như nhà ở hoặc nhập cư", Lubbers nói.

Cơ quan Thị trường và Người tiêu dùng Hà Lan (ACM) tháng trước khởi động điều tra về giá thực phẩm tại các siêu thị. ACM sẽ xem xét cái gọi là "hạn chế cung ứng theo lãnh thổ" bị cho là nguyên nhân khiến giá hàng hóa ở mức cao tại Hà Lan.

Một trong số những quy định "hạn chế cung ứng theo lãnh thổ" là yêu cầu tất cả nhãn mác phải "đọc hiểu được" để ngăn các nhà bán lẻ nhập khẩu hàng hóa số lượng lớn từ nước ngoài nếu không có nhãn tiếng Hà Lan.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) ở Hà Lan cũng cao hơn ở Đức, ở mức 9% đối với hàng tạp hóa so với 7% ở Đức và 21% đối với các mặt hàng phi thực phẩm so với 19% ở Đức.

"Mọi thứ ở Hà Lan đã trở nên vô cùng đắt đỏ chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người đang chật vật để trang trải cuộc sống với mức thu nhập trung bình", Naipal nói.

Bà nhấn mạnh chi phí sinh hoạt "chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc chúng tôi bỏ phiếu cho ai và những gì họ hứa với chúng tôi" và "chúng tôi thực sự hy vọng cuộc bầu cử sẽ cho phép chúng tôi tiến về phía trước, bởi người dân đang rất khó khăn".

Niềm vui từ mua sắm đang lấn át tâm trạng tiêu cực vì chính trị của Naipal, khi bà khoe những món mỹ phẩm Đức giá rẻ vừa mua được. "Tôi chỉ mua đồ cần thiết", bà nói, nở nụ cười rạng rỡ, "và có thể thêm một món nào đó thực sự đẹp".

Hồng Hạnh (Theo AFP)