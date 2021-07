Hàng triệu USD và 36 kg vàng bị thu giữ

An Giang150 cảnh sát đồng loạt khám xét 16 điểm liên quan đường dây buôn lậu vàng cùa bà trùm Mường Tường, thu giữ 36 kg vàng; 1,27 triệu USD...

Ngày 11/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, số tang vật trên cùng hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều điện thoại, máy tính, đầu thu camera... được thu giữ tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường) - nghi phạm cầm đầu đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, và đồng phạm. Đây là các tài liệu, chứng cứ cho hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của đường dây này.

Cảnh sát kiểm đếm USD liên quan vụ buôn lậu. Ảnh: An Phú.

Để thực hiện việc khám xét 16 địa điểm, 150 cảnh sát được huy động, đồng loạt ập vào nhà bà Mười Tường tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, Huyện An Phú; các cửa hàng kinh doanh vàng và nhà của các đàn em tại TP Châu Đốc...

Kết thúc đợt khám xét, 3 người là đàn em của Mười Tường xin đầu thú, khai nhận hành vi.

Số vàng liên quan đường dây buôn lậu bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: An Phú.

Chuyên án triệt phá đường dây tội phạm này do đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chỉ huy.

Sau thời gian dài điều tra, trưa 30/10/2020, Công an An Giang phối hợp lực lượng khác vây bắt Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ, Trần Văn Hải (29-49 tuổi) khi nhóm này chạy vỏ lãi, chở 51 kg vàng từ Campuhia vượt biên giới vào TP Châu Đốc.

Nhóm này chống trả quyết liệt. Hải bị khống chế cùng tang vật, 3 người còn lại nhảy lên vỏ lãi bỏ trốn nhưng đến tối thì bị bắt.

1,27 triệu USD được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: An Phú.

Khi cơ quan điều tra có đầy đủ chứng cứ xác định Mười Tường cầm đầu đường dây thì bà này cùng 7 đàn em bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 8 tháng lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt, ngày 6/7, bà trùm Mười Tường bị bắt; các đàn em lần lượt ra đầu thú.

An Phú