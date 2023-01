Hàng triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê ăn Tết

Hàng triệu người bắt đầu về quê trong giai đoạn "Xuân vận", sự kiện di chuyển mùa xuân lớn nhất thế giới, giữa lúc Trung Quốc nới hạn chế Covid-19.

"Xuân vận", sự kiện di chuyển mùa xuân lớn nhất thế giới khi hàng triệu người Trung Quốc về quê ăn Tết, bắt đầu đợt cao điểm từ hôm nay và sẽ kéo dài tới ngày 15/2. Đây là lần đầu sự kiện này diễn ra mà không có những hạn chế đi lại do Covid-19, trong bối cảnh giới chức Trung Quốc bắt đầu nới lỏng những biện pháp kiểm soát phòng bệnh nghiêm ngặt được duy trì suốt ba năm qua.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ vui mừng được tự do về quê và đón Tết âm lịch cùng gia đình sau nhiều năm xa cách. Dù vậy, một số người cho biết sẽ không về quê do lo ngại lây bệnh cho người cao tuổi.

Hành khách xếp hàng tại sân bay quốc tế ở Thành Đô, Trung Quốc, hôm 6/1. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo đảm bảo an toàn trong công tác xuân vận ngày 6/1 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Trung Quốc Từ Thành Quang cho hay ngành giao thông ước tính phục vụ gần 2,1 tỷ chuyến đi trong dịp Tết năm nay, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 70,3% so với năm 2019, trước khi Covid-19 bùng phát.

Ông nhận định đợt cao điểm của Xuân vận năm nay trùng với cao điểm đại dịch, là đợt Xuân vận phức tạp và nhiều thách thức nhất mà Trung Quốc từng đối mặt.

Có những lo ngại rằng lượng lớn công nhân từ các thành phố về quê sẽ khiến số ca mắc Covid-19 tăng mạnh ở những vùng hẻo lánh và kém phát triển, vốn không đủ nhân lực và trang thiết bị điều trị cho lượng lớn bệnh nhân.

Nhiều địa phương Trung Quốc đã kêu gọi người dân không về quê ăn Tết. Chính quyền và truyền thông nước này cũng liên tục đưa khuyến cáo, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi đông người.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cuối tháng trước hạ mức độ kiểm soát Covid-19 xuống cấp B, đồng nghĩa khách nhập cảnh sẽ không phải cách ly tập trung như trước đây. Người tới Trung Quốc không cần xin mã y tế từ đại sứ quán hay lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài, chỉ cần kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19.

Trung Quốc cũng xem xét nới lỏng hạn chế để người dân có thể ra nước ngoài nhiều hơn. Nước này đang duy trì một số đường bay hạn chế với các quốc gia trên thế giới theo thỏa thuận song phương.

Các động thái được coi là bước tiếp theo nhằm nới lỏng dần chiến lược "Không Covid" mà Trung Quốc đã duy trì gần 3 năm qua để chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch bệnh. Kể từ khi nới hạn chế ngày 7/12/2022, một số tỉnh Trung Quốc ghi nhận khoảng một triệu ca nhiễm mỗi ngày.

Vũ Anh (Theo Reuters)