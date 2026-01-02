Hàng triệu người đón năm mới tại các điểm đến của Vingroup

Theo công bố của đơn vị, hơn 326.000 du khách cùng đếm ngược đến năm mới tại Vinpearl, VinWonders trên khắp Việt Nam. Tại Nghệ An, VinWonders Cửa Hội mở đầu mùa lễ hội 2026 bằng chuỗi sự kiện kéo dài suốt hai ngày 31/12/2025 - 1/1/2026. Bãi biển Cửa Lò trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí lớn bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Du khách hòa mình vào dòng chảy lễ hội ngày - đêm, nơi ẩm thực địa phương, trống hội, dân ca ví giặm và các minishow dân gian tái hiện theo phong cách hiện đại, vừa đậm bản sắc, vừa giàu năng lượng đương đại.
Theo công bố của đơn vị, hơn 326.000 du khách cùng đếm ngược đến năm mới tại Vinpearl, VinWonders trên khắp Việt Nam. Tại Nghệ An, VinWonders Cửa Hội mở đầu mùa lễ hội 2026 bằng chuỗi sự kiện kéo dài suốt hai ngày 31/12/2025 - 1/1/2026. Bãi biển Cửa Lò trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí lớn bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Du khách hòa mình vào dòng chảy lễ hội ngày - đêm, nơi ẩm thực địa phương, trống hội, dân ca ví giặm và các minishow dân gian tái hiện theo phong cách hiện đại, vừa đậm bản sắc, vừa giàu năng lượng đương đại.
Tâm điểm của chuỗi hoạt động là đại nhạc hội countdown "Hào khí sông Lam" tại Quảng trường Ánh Sáng. Sân khấu khổng lồ, hệ thống LED hiện đại, âm thanh, ánh sáng đồng bộ cùng dàn ca sĩ, rapper, DJ chuyên nghiệp 'biến' bãi biển thành đại lộ âm nhạc ngoài trời, nơi hàng nghìn khán giả cùng hòa nhịp trong không khí hứng khởi.
Tâm điểm của chuỗi hoạt động là đại nhạc hội countdown "Hào khí sông Lam" tại Quảng trường Ánh Sáng. Sân khấu khổng lồ, hệ thống LED hiện đại, âm thanh, ánh sáng đồng bộ cùng dàn ca sĩ, rapper, DJ chuyên nghiệp 'biến' bãi biển thành đại lộ âm nhạc ngoài trời, nơi hàng nghìn khán giả cùng hòa nhịp trong không khí hứng khởi.
Đúng thời khắc chuyển giao sang năm mới, màn pháo hoa tầm cao bừng sáng trên mặt biển, khắc họa dấu ấn rực rỡ cho mùa countdown xứ Nghệ. Với lợi thế kết nối liền mạch giữa Vinpearl Cửa Hội Resort, Sheraton Vinh và Vincom Plaza Vinh, nơi đây trở thành lựa chọn du lịch đầu năm cho nhiều du khách trong, ngoài nước.
Đúng thời khắc chuyển giao sang năm mới, màn pháo hoa tầm cao bừng sáng trên mặt biển, khắc họa dấu ấn rực rỡ cho mùa countdown xứ Nghệ. Với lợi thế kết nối liền mạch giữa Vinpearl Cửa Hội Resort, Sheraton Vinh và Vincom Plaza Vinh, nơi đây trở thành lựa chọn du lịch đầu năm cho nhiều du khách trong, ngoài nước.
Các khu đô thị Vinhomes cùng chuỗi Vincom trên cả nước cũng trở thành lựa chọn tận hưởng không khí countdown của du khách. Đêm giao thừa, tại Vincom Mega Mall Royal Island, hàng nghìn người dân và du khách cùng đếm ngược, chứng kiến màn pháo hoa tầm cao 180 m.
Các khu đô thị Vinhomes cùng chuỗi Vincom trên cả nước cũng trở thành lựa chọn tận hưởng không khí countdown của du khách. Đêm giao thừa, tại Vincom Mega Mall Royal Island, hàng nghìn người dân và du khách cùng đếm ngược, chứng kiến màn pháo hoa tầm cao 180 m.
Tại "điểm cầu" Ocean City, hàng chục nghìn cư dân và du khách cùng hội tụ tại Vincom Mega Mall Ocean City, đếm ngược, đón chào năm mới trong không gian lễ hội.
Trên khắp cả nước, 90 cơ sở trung tâm thương mại Vincom chiêu đãi người dân và du khách không gian lễ hội sôi động. Trước thời khắc chuyển giao, các cơ sở ghi nhận lượng khách tăng cao với không khí nhộn nhịp từ các khu ẩm thực, gian hàng mua sắm đến không gian ngoài trời. Ước tính, hơn một triệu người đã cùng đón năm mới 2026 tại chuỗi Vincom trên cả nước và hai khu phố thương mại Vũ Yên, Ocean City.
Tại "điểm cầu" Ocean City, hàng chục nghìn cư dân và du khách cùng hội tụ tại Vincom Mega Mall Ocean City, đếm ngược, đón chào năm mới trong không gian lễ hội.
Trên khắp cả nước, 90 cơ sở trung tâm thương mại Vincom chiêu đãi người dân và du khách không gian lễ hội sôi động. Trước thời khắc chuyển giao, các cơ sở ghi nhận lượng khách tăng cao với không khí nhộn nhịp từ các khu ẩm thực, gian hàng mua sắm đến không gian ngoài trời. Ước tính, hơn một triệu người đã cùng đón năm mới 2026 tại chuỗi Vincom trên cả nước và hai khu phố thương mại Vũ Yên, Ocean City.
Không khí lễ hội tại các điểm đến "họ Vin" sẽ tiếp tục trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, kéo dài 4 ngày với hàng loạt hoạt động giải trí và trải nghiệm. Trong đó, Lễ hội B.Duck - City Funs lần đầu tiên được tổ chức tại Vincom Center Landmark 81, thu hút đông đảo giới trẻ và các gia đình với không gian vui chơi, check-in.
Không khí lễ hội tại các điểm đến "họ Vin" sẽ tiếp tục trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, kéo dài 4 ngày với hàng loạt hoạt động giải trí và trải nghiệm. Trong đó, Lễ hội B.Duck - City Funs lần đầu tiên được tổ chức tại Vincom Center Landmark 81, thu hút đông đảo giới trẻ và các gia đình với không gian vui chơi, check-in.
Xuôi về phía Nam, Vinpearl Wonderworld Phú Quốc trở thành tâm điểm countdown bên bờ biển lớn nhất Việt Nam với sự kiện "Wonders In The Air", thu hút hơn 3.500 du khách từ hơn 20 quốc gia.
Suốt 16 giờ liên tục, từ bình minh cho tới giao thừa, bãi biển diễn ra hơn 20 trải nghiệm cao cấp: Akoya Spa ngoài trời, khinh khí cầu check-in, du thuyền riêng, glamping sát biển, thể thao biển, tiệc cocktail hoàng hôn; cùng khu vui chơi sáng tạo an toàn dành cho gia đình và trẻ em. Đêm hội khép lại bằng Countdown Party 2026 trên sân khấu biển quy mô lớn, quy tụ dàn nghệ sĩ hạng A, ban nhạc live, DJ quốc tế và màn pháo hoa tầm cao rực rỡ.
Xuôi về phía Nam, Vinpearl Wonderworld Phú Quốc trở thành tâm điểm countdown bên bờ biển lớn nhất Việt Nam với sự kiện "Wonders In The Air", thu hút hơn 3.500 du khách từ hơn 20 quốc gia.
Suốt 16 giờ liên tục, từ bình minh cho tới giao thừa, bãi biển diễn ra hơn 20 trải nghiệm cao cấp: Akoya Spa ngoài trời, khinh khí cầu check-in, du thuyền riêng, glamping sát biển, thể thao biển, tiệc cocktail hoàng hôn; cùng khu vui chơi sáng tạo an toàn dành cho gia đình và trẻ em. Đêm hội khép lại bằng Countdown Party 2026 trên sân khấu biển quy mô lớn, quy tụ dàn nghệ sĩ hạng A, ban nhạc live, DJ quốc tế và màn pháo hoa tầm cao rực rỡ.
Tại "đảo tỷ phú" Vũ Yên (Hải Phòng), show thực cảnh Mã Khải Hoàn tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên ghi dấu ấn với sự hòa quyện của mã thuật, âm nhạc và nghệ thuật dàn dựng, truyền cảm hứng bứt phá cho năm mới.
Tại "đảo tỷ phú" Vũ Yên (Hải Phòng), show thực cảnh Mã Khải Hoàn tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên ghi dấu ấn với sự hòa quyện của mã thuật, âm nhạc và nghệ thuật dàn dựng, truyền cảm hứng bứt phá cho năm mới.
Tại Grand World Phú Quốc, đại tiệc "The Rising Lights" biến Hồ Tình Yêu thành sân khấu ánh sáng quy mô lớn. Hệ thống LED mapping kết hợp vũ công và nghệ sĩ biểu diễn tạo chuỗi tiết mục liên hoàn, dẫn dắt cảm xúc khán giả, trước khi màn pháo hoa kép trên không trung và phản chiếu dưới mặt nước khép lại bằng khoảnh khắc thị giác nổi bật.
Không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa tại Corona Resort & Casino Phú Quốc với chương trình countdown quy mô lớn. Sự kiện quy tụ các ca sĩ Phương Vy, Hiền Hồ, Ali Hoàng Dương cùng các DJ, mang đến những màn trình diễn sôi động và các phần quà may mắn dịp đầu năm.
Tại Grand World Phú Quốc, đại tiệc "The Rising Lights" biến Hồ Tình Yêu thành sân khấu ánh sáng quy mô lớn. Hệ thống LED mapping kết hợp vũ công và nghệ sĩ biểu diễn tạo chuỗi tiết mục liên hoàn, dẫn dắt cảm xúc khán giả, trước khi màn pháo hoa kép trên không trung và phản chiếu dưới mặt nước khép lại bằng khoảnh khắc thị giác nổi bật.
Không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa tại Corona Resort & Casino Phú Quốc với chương trình countdown quy mô lớn. Sự kiện quy tụ các ca sĩ Phương Vy, Hiền Hồ, Ali Hoàng Dương cùng các DJ, mang đến những màn trình diễn sôi động và các phần quà may mắn dịp đầu năm.
Trong ngày 1/1, VinWonders Phú Quốc và Vinpearl Safari tiếp tục nối dài cảm xúc bằng chuỗi hoạt động đặc biệt. Trong đó, Once Show đưa du khách trải nghiệm từ đêm giao thừa đến ngày đầu tiên của năm 2026.
Trong ngày 1/1, VinWonders Phú Quốc và Vinpearl Safari tiếp tục nối dài cảm xúc bằng chuỗi hoạt động đặc biệt. Trong đó, Once Show đưa du khách trải nghiệm từ đêm giao thừa đến ngày đầu tiên của năm 2026.
Trên vịnh Nha Trang, đảo Hòn Tre khép lại năm 2025 với hàng triệu lượt khách bằng mùa lễ hội countdown quy mô lớn chưa từng có. Đại nhạc hội có sự góp mặt của Vũ Thảo My và rapper Double 2T, kết hợp carnival sắc màu, chuỗi tiết mục nghệ thuật sân khấu giàu năng lượng.
Điểm nhấn đêm Giao thừa là màn pháo hoa kép tầm cao. Từ 21h, Vinpearl Harbour bắn pháo hoa tầm cao; cao trào diễn ra tại Vinpearl Convention Center với màn pháo hoa cao 200 m, tổ chức đúng thời khắc giao thừa, kết hợp âm nhạc và ánh sáng hiện đại.
Trong mùa lễ hội, VinWonders Nha Trang và Vinpearl Harbour tổ chức chuỗi sự kiện giải trí gồm carnival diễu hành, nhạc nước và các show đêm. Tata Show mang màu sắc điện ảnh, Stunt Show trình diễn mạo hiểm trên mặt biển, tạo trải nghiệm giải trí đa dạng.
Trên vịnh Nha Trang, đảo Hòn Tre khép lại năm 2025 với hàng triệu lượt khách bằng mùa lễ hội countdown quy mô lớn chưa từng có. Đại nhạc hội có sự góp mặt của Vũ Thảo My và rapper Double 2T, kết hợp carnival sắc màu, chuỗi tiết mục nghệ thuật sân khấu giàu năng lượng.
Điểm nhấn đêm Giao thừa là màn pháo hoa kép tầm cao. Từ 21h, Vinpearl Harbour bắn pháo hoa tầm cao; cao trào diễn ra tại Vinpearl Convention Center với màn pháo hoa cao 200 m, tổ chức đúng thời khắc giao thừa, kết hợp âm nhạc và ánh sáng hiện đại.
Trong mùa lễ hội, VinWonders Nha Trang và Vinpearl Harbour tổ chức chuỗi sự kiện giải trí gồm carnival diễu hành, nhạc nước và các show đêm. Tata Show mang màu sắc điện ảnh, Stunt Show trình diễn mạo hiểm trên mặt biển, tạo trải nghiệm giải trí đa dạng.
Từ Bắc vào Nam, bên cạnh sự hiện diễn của các điểm đến, du khách còn được rải nghiệm di chuyển do hệ thống giao thông xanh của Vingroup gồm VinBus, Xanh SM, FGF hỗ trợ, hiện đã triển khai tại nhiều địa phương.
Với chiến lược đầu tư dài hạn, Vingroup phát triển các điểm đến theo mô hình "all-in-one", tích hợp kiến trúc hiện đại và hệ thống tiện ích đa dạng. Các không gian này được khai thác quanh năm, phục vụ nhu cầu du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng của du khách.
Từ Bắc vào Nam, bên cạnh sự hiện diễn của các điểm đến, du khách còn được rải nghiệm di chuyển do hệ thống giao thông xanh của Vingroup gồm VinBus, Xanh SM, FGF hỗ trợ, hiện đã triển khai tại nhiều địa phương.
Với chiến lược đầu tư dài hạn, Vingroup phát triển các điểm đến theo mô hình "all-in-one", tích hợp kiến trúc hiện đại và hệ thống tiện ích đa dạng. Các không gian này được khai thác quanh năm, phục vụ nhu cầu du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng của du khách.
Nhật Lệ
Ảnh: Vingroup