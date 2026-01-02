Hàng triệu người đón năm mới tại các điểm đến của Vingroup

Tại "điểm cầu" Ocean City, hàng chục nghìn cư dân và du khách cùng hội tụ tại Vincom Mega Mall Ocean City, đếm ngược, đón chào năm mới trong không gian lễ hội.

Trên khắp cả nước, 90 cơ sở trung tâm thương mại Vincom chiêu đãi người dân và du khách không gian lễ hội sôi động. Trước thời khắc chuyển giao, các cơ sở ghi nhận lượng khách tăng cao với không khí nhộn nhịp từ các khu ẩm thực, gian hàng mua sắm đến không gian ngoài trời. Ước tính, hơn một triệu người đã cùng đón năm mới 2026 tại chuỗi Vincom trên cả nước và hai khu phố thương mại Vũ Yên, Ocean City.