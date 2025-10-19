Hàng triệu người biểu tình khắp nước Mỹ phản đối ông Trump

Hàng triệu người tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa trên khắp nước Mỹ để phản đối một số chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Các cuộc biểu tình "Không có vua" nổ ra ngày 18/10 tại toàn bộ 50 bang ở Mỹ nhằm phản đối các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về nhập cư, giáo dục và an ninh quốc gia. Các đơn vị tổ chức ước tính có khoảng 2.600 cuộc tuần hành, với hàng triệu người tham gia trên khắp nước Mỹ.

Các cuộc biểu tình diễn ra với quy mô lớn nhưng trật tự, cảnh sát hầu như không phải can thiệp. Người dân mang theo những tấm biển nhiều màu sắc, kêu gọi "bảo vệ nền dân chủ", trong khi một số yêu cầu giải thể Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), lực lượng then chốt trong chính sách đối phó nhập cư của ông Trump.

Bà Dana Fisher, giáo sư Đại học American ở Washington, cho rằng cuộc biểu tình ngày 18/10 có quy mô lớn nhất lịch sử Mỹ hiện đại.

Người biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump ở Boston, bang Massachusetts ngày 18/10. Ảnh: AFP

Tại thủ đô Washington, người biểu tình đổ ra các tuyến phố rồi tuần hành hướng về tòa nhà quốc hội. Họ mang theo bóng bay, biểu ngữ, quốc kỳ Mỹ, hô vang các khẩu hiệu phản đối ông Trump. Một số người còn dẫn theo thú cưng.

"Chúng tôi muốn thể hiện sự ủng hộ của mình cho nền dân chủ và đấu tranh vì điều đúng đắn. Tôi phản đối lạm quyền", người biểu tình tên Aliston Elliot nói.

Phát biểu trước đám đông bên ngoài quốc hội Mỹ, thượng nghị sĩ Bernie Sander cảnh báo Tổng thống Trump đang tạo ra mối đe dọa đến nền dân chủ. "Chúng ta đang có một Tổng thống ngày càng muốn có nhiều quyền lực trong tay ông ấy và các tài phiệt cùng phe", ông Sander tuyên bố.

Các sự kiện ở những thành phố như New York City, Boston, Chicago và Atlanta cũng thu hút lượng lớn người biểu tình.

Cựu binh Kevin Brice, 70 tuổi, cùng hàng nghìn người khác đã tập trung về khu vực ven sông ở thành phố Portland, bang Oregon. Ông mặc áo đen có dòng chữ "Không có vua từ năm 1776".

"Tôi xấu hổ khi các đặc vụ liên bang Mỹ bắt người trên phố. Tôi xấu hổ với việc dùng quân đội ứng phó dân thường. Tôi xấu hổ khi việc bịa thông tin và dối trá lại được chấp nhận", Brice chia sẻ. "Dù là thành viên Cộng hòa suốt thời gian qua, tôi không ủng hộ hướng đi hiện nay của đảng".

Tổng thống Trump không bình luận về các cuộc biểu tình ngày 18/10. Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Fox Business ngày 17/10, ông nói "họ ví tôi giống một nhà vua. Tôi không phải một nhà vua".

Người biểu tình ở thành phố Denver, bang Colorado ngày 18/10. Ảnh: AFP

Đây là đợt biểu tình "Không có vua" thứ ba tại Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1. Động thái diễn ra khi chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1/10 do lưỡng đảng không đạt đồng thuận về ngân sách cho năm tài khóa 2026, khiến nhiều dịch vụ công phải dừng hoạt động.

Đợt biểu tình quy mô lớn gần nhất diễn ra hồi tháng 6, với khoảng 4-6 triệu người tham gia.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)