Hàng triệu học sinh tham gia tuần lễ đọc sách trên DLib K12

DLib K12 triển khai tuần lễ Đọc sách 2026 trực tuyến, thu hút 1.567 trường, triển khai sáu trạm tri thức số, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và trải nghiệm học tập số.

Tuần lễ Đọc sách 2026 với chủ đề "Vươn mình kỷ nguyên số - Kiến tạo tương lai" do Thư viện số DLib K12 tổ chức thu hút 1.567 trường học trên cả nước tham gia (tính đến 19/4). Hoạt động hưởng ứng văn hóa đọc trong nhà trường và phản ánh xu hướng đổi mới thư viện theo hướng số hóa, hiện đại và gắn với nhu cầu học tập của học sinh thời đại mới.

Đại diện DLib K12 cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của giáo dục, việc phát triển văn hóa đọc không còn dừng ở sách giấy mà mở rộng sang không gian tri thức số với nhiều hình thức tiếp cận linh hoạt. Tuần lễ Đọc sách được triển khai hướng đến cách tiếp cận mới, biến việc đọc thành hành trình trải nghiệm đa phương tiện, nơi học sinh có thể đọc, nghe, xem, thực hành và tương tác trên cùng một nền tảng học tập số.

Trường tiểu học Thiện Hưng C (Đồng Nai) khai mạc tuần lễ Đọc sách 2026. Ảnh: DLib K12

Điểm nhấn của chương trình là mô hình 6 trạm hành trình tri thức số, được thiết kế như những "cánh cửa" như 6 chặng đường, phù hợp các em học sinh.

Mở đầu là "Trạm E-book - Kho tàng vươn tầm". Tại đây, các em học sinh tiếp cận kho sách điện tử đa dạng từ văn học, lịch sử, khoa học đến tài liệu học tập và kỹ năng. Hình thức này mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, đồng thời hình thành thói quen đọc chủ động, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

"Trạm Video - Chuyển động kỷ nguyên" mang đến các video học liệu, bài giảng trực quan và nội dung chuyên đề sinh động. Cách tiếp cận bằng hình ảnh và chuyển động giúp nội dung học tập trở nên hấp dẫn, tạo cảm hứng cho học sinh.

Tại "Trạm Podcast - Tiếng nói thế hệ mới", các giá trị và thông điệp được truyền tải qua âm thanh với những câu chuyện từ sách, nội dung kỹ năng sống và các chuyên đề giáo dục gần gũi. Hình thức này phù hợp với nhịp sống hiện đại, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức linh hoạt.

Một trong những trạm được nhiều trường đánh giá cao là "Trạm Thí nghiệm ảo - Kiến tạo tương lai". Thông qua các mô phỏng trực quan và hoạt động tương tác, học sinh có cơ hội khám phá kiến thức khoa học bằng trải nghiệm số. Trạm này góp phần khơi dậy tư duy khám phá và tinh thần sáng tạo.

Trạm "Flashcard - Từ điển công dân toàn cầu" mang đến hình thức học nhanh, nhớ lâu thông qua các bộ thẻ thông minh theo môn học và cấp học. Công cụ này hỗ trợ củng cố kiến thức nền tảng, thúc đẩy phong cách học tập chủ động.

Khép lại hành trình là "Trạm Trắc nghiệm - Đấu trường trí tuệ 5.0", tại đây học sinh thử sức với các bộ câu hỏi và thử thách kiến thức. Hoạt động giúp việc ôn luyện trở nên sinh động, tăng tương tác trong suốt tuần lễ

Thống kê số trường tham gia tuần lễ Đọc sách 2026 trên Thư viện số DLib K12 (trái) và phân bổ số lượng học sinh tham gia. Ảnh: DLib K12

Theo đại diện DLib K12 , sự tham gia của 1.567 trường phản ánh sức lan tỏa của chương trình và sự hưởng ứng từ các cơ sở giáo dục. Qua đó, nhiều trường làm mới hoạt động thư viện, tăng gắn kết giữa học sinh với học liệu số, đồng thời khơi dậy tinh thần tự học.

Với chủ đề "Vươn mình kỷ nguyên số - Kiến tạo tương lai", chương trình kỳ vọng nâng cao vai trò của văn hóa đọc trong giáo dục, đồng thời nhấn mạnh mối liên kết giữa sách, công nghệ và tương lai học tập của thế hệ trẻ.

"Sự kiện được xem là dấu mốc để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong phát triển văn hóa đọc, xây dựng hệ sinh thái học tập số và mang lại giá trị cho học sinh, giáo viên và cộng đồng giáo dục", đại diện thư viện số DLib K12 nói.

Thái Anh