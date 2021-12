Hàng triệu học sinh sẽ tham gia chương trình an toàn giao thông

Chương trình giáo dục 'An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai' dành cho học sinh cấp THCS và THPT năm học 2021-2022 trên toàn quốc.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, số vụ tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh tăng chủ yếu do nhận thức chưa cao, chưa nắm rõ luật và kỹ năng. Ngoài ra, tâm lý tuổi mới lớn dễ nảy sinh những hành động bồng bột, thiếu kiểm soát trên đường phố như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.

Cơ quan này cũng đưa ra thống kê trong 9 tháng qua, cả nước xảy ra 8.161 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.175 người và bị thương 5.645 người. Trung bình mỗi năm, cả nước có đến 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Vì vậy, nhà trường, địa phương, gia đình... nên phối hợp chặt chẽ để thực hiện các công tác tăng cường ý thức và hiểu biết về an toàn giao thông cho học sinh bằng những buổi tuyên truyền, chương trình đào tạo từ khi còn trên ghế nhà trường.

Giáo dục cho học sinh là điều cần thiết để xây dựng xã hội giao thông an toàn và văn minh. Ảnh: HVN

Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn ở tuổi này, Công ty Honda Việt Nam (HVN) khởi động chương trình giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai dành cho học sinh cấp THCS và THPT năm học 2021-2022.

Trong tháng 11 vừa qua, HVN đã phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, đơn vị chia sẻ về nội dung, phương pháp giảng dạy và kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở (THCS) của 63 tỉnh, thành thông qua hình thức họp trực tuyến.

Các thầy cô thảo luận về phương pháp và kế hoạch giảng dạy. Ảnh: HVN

Tại buổi tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên của những cơ sở giáo dục đã có cơ hội học tập, thảo luận nhiều nội dung mới, cùng trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy cho học sinh cấp THCS để nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng dạy và học an toàn giao thông.

Sau hai ngày, chương trình dự kiến sẽ đào tạo cho khoảng 2,5 triệu học sinh THPT và 5,3 triệu học sinh THCS cả nước.

Hoạt động đánh giá hành vi tham gia giao thông học sinh sẽ được tiến hành sau khi chương trình giảng dạy kết thúc. Ảnh: HVN

Bên cạnh đó, cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai dự kiến sẽ được phát động từ nay đến tháng 3/2022 để đánh giá hiệu quả chương trình, khuyến khích thầy và trò không ngừng nâng cao chất lượng dạy, học về an toàn giao thông. Đây là sân chơi để giáo viên và học sinh thể hiện hiểu biết, kỹ năng về tham gia giao thông an toàn, đại diện đơn vị tổ chức khẳng định.

Nhật Lệ