Hàng trăm trekker mắc kẹt vì bão tuyết ở Everest

Trung QuốcHàng trăm người đi bộ đường dài mắc kẹt do bão tuyết đột ngột gần sườn đông của đỉnh Everest, được lực lượng cứu hộ đưa xuống nơi an toàn.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), khoảng 350 du khách đã xuống được điểm dừng chân dưới chân núi thuộc thị trấn nhỏ Khúc Đương, khu tự trị Tây Tạng. Còn hơn 200 người khác đang được hướng dẫn di chuyển theo từng nhóm nhờ lực lượng cứu hộ địa phương hỗ trợ. Trước đó, gần 1.000 người, bao gồm du khách và hướng dẫn viên, bị mắc kẹt tại thung lũng Cát Mã, nơi dẫn lên Khang Hùng Bích (Kangshung Face) ở sườn phía đông của Everest.

Những trekker xuống núi sau vụ bão tuyết ở núi Everest, khu vực thuộc Tây Tạng, Trung Quốc ngày 5/10/2025. Ảnh: Reuters

Trả lời Reuters, Chen Geshuang, thành viên trong đoàn 18 người sống sót, cho biết họ phải trải qua đêm lạnh buốt với tuyết rơi dày kèm theo sấm sét. "Thời tiết năm nay thật khác thường", Chen nói. "Hướng dẫn viên nói anh ta chưa bao giờ gặp cảnh như vậy vào tháng 10. Mọi thứ diễn ra quá nhanh".

Khi được người dân địa phương đón tiếp bằng trà ngọt và bữa ăn nóng, nhiều người bật khóc vì xúc động sau nhiều giờ đối mặt với nguy cơ hạ thân nhiệt.

Tại khu vực cao trung bình 4.200 mét so với mực nước biển, tuyết bắt đầu rơi từ tối thứ Sáu 3/10, và kéo dài suốt ngày thứ Bảy khiến nhiều tuyến đường bị chặn. Chính quyền huy động hàng trăm dân làng và đội cứu hộ dọn tuyết, mở đường cho người bị nạn rút khỏi vùng núi. Giới chức cho biết toàn bộ khu vực khu du lịch Everest đã tạm ngừng bán vé và đóng cửa từ tối 4/10 để đảm bảo an toàn.

CCTV không nêu rõ liệu các hướng dẫn viên địa phương và nhân viên hỗ trợ đã được kiểm đếm hết hay chưa, cũng như chưa xác định tình hình tại khu vực bắc Everest. Khu vực này thường đón đông khách do có đường trải nhựa dẫn thẳng lên núi. Tháng 10 vốn là mùa cao điểm du lịch khi bầu trời thường quang đãng sau mùa mưa, lại trùng dịp nghỉ lễ lớn ở Trung Quốc.

Trekking có nghĩa là đi bộ khám phá. Với mỗi chuyến đi trekking, du khách thường tự mang đồ đạc và đi vào các bản làng xa hoặc leo núi, băng rừng.

Hoàng An (theo Reuters)