Hàng trăm tấn cá điêu hồng chết kín rạch ở Cần Thơ

Hơn 120 tấn cá điêu hồng trong gần 20 lồng bè tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng tỷ đồng, ngày 31/10.

Tại rạch Cái Cui (xã Châu Thành, chảy ra sông Hậu), sáu lồng bè cá của hai hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó bốn bè cá đang chuẩn bị thu hoạch thì chết hàng loạt. Cá nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi tanh, nước chuyển vàng đục.

Hàng trăm tấn cá nuôi bè ở Cần Thơ chết hàng loạt Hiện trạng hàng chục lồng bè cá nuôi chết hàng loạt, ngày 31/10. Video: An Bình

Ông Bùi Văn Vũ cho biết còn hai lồng bè với hơn 10 tấn cá sắp bán, song chỉ trong vài giờ sáng nay toàn bộ cá đã chết, thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Cách đó khoảng 2 km, tại rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú, chảy ra sông Hậu), 14 lồng bè cá điêu hồng của nhiều hộ dân cũng bị chết với biểu hiện tương tự. Ông Nguyễn Văn Ở nói gia đình nuôi hai lồng bè được bảy tháng, chuẩn bị xuất bán thì cá bất ngờ nổi đầu, chết gần hết. "Chi phí giống, thức ăn gần 550 triệu đồng, giờ mất trắng", chủ lồng nói.

Lồng bè các của ông Bùi Văn Vũ chết trắng. Ảnh: An Bình

Theo thống kê sơ bộ, mỗi lồng bè chứa 7-8 tấn cá, toàn bộ bị thiệt hại. Với giá bán 28.000-30.000 đồng mỗi kg, tổng giá trị thất thoát ước hàng tỷ đồng.

Một lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Cần Thơ cho biết đã cử cán bộ phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi cục Chăn nuôi - Thú y đến hiện trường lấy mẫu nước, xác minh nguyên nhân cá chết và đề xuất biện pháp xử lý.

An Bình