Hàng trăm tài xế che biển xe bị xử phạt

Trong ba ngày 13-15/11, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử phạt 204 tài xế xe máy có hành vi che biển số, biển sơn dán chất liệu khác, gắn biển số sai với đăng ký...

Việc kiểm tra xuất phát từ chỉ đạo của đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Phòng CSGT, Công an Hà Nội). Cục CSGT, Bộ Công an cũng lập 6 tổ công tác phối hợp với Hà Nội xử lý vi phạm liên quan biển số.

Phòng CSGT cho biết nhiều trường hợp bị phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe do che biển số. Những hành vi để hàng hóa che biển số cũng bị xử lý trong đợt này.

Một số tài xế khi bị dừng xe kiểm tra đã viện nhiều lý do không biết, hoặc biển bị bẩn một cách vô tình, thậm chí có người đổ lỗi trẻ nhỏ nghịch dán sticker vào biển số. Có tài xế thừa nhận thấy cảnh sát tăng cường xử phạt nên đã bóc bỏ hết băng dính nhưng chưa sạch hoàn toàn.

Một tài xế dùng khẩu trang che biển số, bị CSGT xử phạt. Ảnh: Việt An

Thời gian qua, trên nhiều đường phố ở Hà Nội lắp camera AI để xử lý vi phạm giao thông, một số tài xế, đặc biệt là xe ôm công nghệ, chủ động che biển số để tránh phạt nguội. Có nhiều cách che biển, phổ biến là sử dụng khẩu trang bịt gần như kín biển. Số khác sử dụng băng dính đen để thay đổi số, như sửa số 0, 9, 3 thành số 8; số 5 thành 6 hay sửa chữ F thành chữ E.

Có người sử dụng miếng sticker, có người bôi đen một phần biển, sử dụng kẹp giấy... Nhiều shipper chở hàng dùng bao tải, hàng hóa che khiến camera không thể nhận diện.

Cục CSGT khẳng định che biển số là hành vi cố ý vi phạm nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan chức năng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Một số đối tượng lợi dụng việc dán, che biển số để phạm tội, tránh bị truy tìm. Cục hiện nghiên cứu, đề xuất tiếp tục tăng nặng mức xử lý đối với nhóm hành vi này.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe sẽ bị xử phạt 20-26 triệu đồng với chủ ôtô, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe; 4-6 triệu đồng với xe máy, đồng thời trừ 6 điểm trên giấy phép.

Việt An