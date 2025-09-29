Hàng trăm suất giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật không có người thi

TP HCM tuyển hơn 830 giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật nhưng số người ứng tuyển chưa đến 1/4, tái diễn tình trạng thiếu hụt nhiều năm nay.

Tại kỳ họp HĐND TP HCM sáng 29/9, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho hay trong kỳ thi tuyển giáo viên cuối tuần qua, các vị trí dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật có rất ít người đăng ký.

Cụ thể, môn Âm nhạc ở tiểu học chỉ có 46 thí sinh, trong khi chỉ tiêu là 180. Ở cấp THCS, 65 người thi tuyển, dù thành phố cần tới 223 người. Môn Mỹ thuật còn ít hơn, số chỉ tiêu và ứng viên ở tiểu học là 194 và 30 người, còn ở THCS là 235 và 57.

TP HCM có hai cơ sở đào tạo sư phạm chính là Đại học Sư phạm và Đại học Sài Gòn. Song, mỗi năm, ngành Âm nhạc, Mỹ thuật chỉ tuyển khoảng 20 sinh viên. Số lượng sinh viên đã ít nhưng nhiều người chọn làm ở lĩnh vực khác sau khi tốt nghiệp.

Theo ông Hiếu, tỷ lệ tuyển dụng thực tế ở các môn này hiện không đạt 10% so với nhu cầu.

Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay. Sở đã tham mưu UBND thành phố về chính sách thu hút nhân lực, song do vướng quy định về chế độ tiền lương, nên chưa thể có cơ chế đặc thù với nhóm này.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại kỳ họp, sáng 29/9. Ảnh: An Phương

Để khắc phục, Sở kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng chỉ tiêu đào tạo cho các ngành Âm nhạc, Mỹ thuật tại hai trường trên. Đồng thời, thành phố chủ trương phát triển các trường STEM, trường nghệ thuật để tạo nguồn học sinh năng khiếu, bổ sung đội ngũ giáo viên tương lai.

Ngoài ra, theo hướng dẫn mới của Bộ, Sở sẽ phối hợp cùng Sở Văn hóa mời gọi văn nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia giảng dạy tại trường phổ thông. Theo ông Hiếu, cách làm này vừa tăng cường giáo dục kỹ năng, thẩm mỹ cho học sinh, vừa bù đắp tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú cho biết việc nhiều trường thiếu giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật đã ảnh hưởng đến việc dạy học, đặc biệt khi chương trình đẩy mạnh các môn năng khiếu. Bà đề xuất có chế độ hỗ trợ, thu hút giáo viên cho các trường.

Lê Tuyết