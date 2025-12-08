Hàng trăm sinh viên tham dự tọa đàm về trà tại Lễ hội trà quốc tế

Tọa đàm Tea & Talk thu hút hàng trăm sinh viên Đại học Đà Lạt tham dự, thảo luận về cách gìn giữ giá trị truyền thống, xây dựng thương hiệu cá nhân, vai trò của người trẻ trong quảng bá văn hóa Việt.

Sự kiện diễn ra sáng 7/12 tại Trường Đại học Đà Lạt, với sự tham gia của nhiều diễn giả như: bà Nguyễn Thị Tố Uyên, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực Nam A Bank; ông Phạm Hùng Vĩnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn; Tiến sĩ Lê Thị Nhuấn, Giảng viên Khoa Quốc tế học, Đại học Đà Lạt; ông Vũ Đức Trí Thể, chuyên gia có 15 năm kinh nghiệm trong đào tạo và tư vấn văn hóa doanh nghiệp, Nhà sáng lập - CEO Alastic và Đồng sáng lập WorkFlow Space.

Các chuyên gia tham dự Tea & Talk. Ảnh: BTC

Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội trà quốc tế 2025, Tea & Talk có chủ đề "Gen Z và Bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình", hướng tới mục tiêu đưa văn hóa trà trở thành cầu nối để Gen Z hiểu hơn về truyền thống, từ đó tự tin lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Tại sự kiện, các diễn giả đã thảo luận, mang đến cho sinh viên góc nhìn rõ hơn về bối cảnh thời đại và những thách thức trong hành trình xây dựng bản sắc cá nhân, giúp người trẻ tự đánh giá điểm mạnh - điểm yếu, tiếp nhận giá trị từ văn hóa trà để củng cố chiều sâu cá nhân.

Diễn giả Vũ Đức Trí Thể chia sẻ về chủ đề "Gen Z và Bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình". Ảnh: BTC

Diễn giả Trí Thể nhận định, Gen Z sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như tư duy công dân số, tinh thần độc lập, khả năng thể hiện cá tính và sự cởi mở với khác biệt. Thế hệ này cũng tập trung hướng tới các giá trị ý nghĩa, quan tâm đến xã hội và môi trường.

Tuy nhiên, nhóm này cũng đối mặt với áp lực kinh tế, sự bùng nổ của giải trí số và tốc độ thay đổi công nghệ, khiến nhiều bạn trẻ dễ rơi vào cảm giác bị "bỏ lại phía sau". Đặc biệt, họ phải hội nhập văn hóa toàn cầu ngay cả khi bản sắc cá nhân chưa kịp định hình, dẫn đến việc khó duy trì một nền tảng văn hóa ổn định cho chính mình.

Ông Trí Thể cho biết bản sắc của Gen Z được nâng đỡ bởi năm tầng giá trị: tính nhân bản, tính thế hệ, tính dân tộc, tính gia đình và tính cá nhân. Trong đó, bản sắc cá nhân, yếu tố tạo nên sự khác biệt được hình thành từ tâm lý, sinh lý, thế giới quan, nghề nghiệp và đời sống tinh thần.

Công nghệ và toàn cầu hóa đang định hình lại thói quen, hệ giá trị và tư duy văn hóa của Gen Z Việt Nam, song cũng đặt ra thách thức trong việc lựa chọn, gìn giữ và phát huy những giá trị đúng đắn. Những giá trị như: sự tĩnh lặng, kết nối, tôn trọng và sẻ chia trong chén trà có thể trở thành "chất liệu" giúp người trẻ cân bằng trước nhịp sống nhanh, biết trân trọng nguồn cội và nuôi dưỡng bản sắc văn hóa của chính mình.

Sinh viên ĐH Đà Lạt chia sẻ quan điểm, thảo luận cùng diễn giả. Ảnh: BTC

Các sinh viên Đại học Đà Lạt đặt câu hỏi, chia sẻ quan điểm và thảo luận cùng diễn giả về gìn giữ truyền thống, phát triển thương hiệu cá nhân và vai trò của giới trẻ trong quảng bá văn hóa Việt, tạo nên bầu không khí sôi nổi. Những chia sẻ truyền cảm hứng giúp nhiều bạn trẻ thêm tự tin và chủ động trong hành trình trưởng thành.

Các thí sinh Miss Cosmo Quốc tế 2025 tham gia sự kiện. Ảnh: BTC

Tại sự kiện, sinh viên còn được giao lưu với Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid (Tata) và các thí sinh Miss Cosmo Quốc tế 2025, những gương mặt đang góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đồng hành cùng chương trình, Nam A Bank kỳ vọng Tea & Talk sẽ tiếp tục là cầu nối giúp thế hệ trẻ nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, trân trọng giá trị văn hóa và phát huy bản sắc Việt trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, đóng góp vào phát triển bền vững.

Minh Ngọc