Hàng trăm phụ nữ kiện Uber vì bị tấn công tình dục

550 phụ nữ tại Mỹ khởi kiện nền tảng gọi xe Uber, cáo buộc các tài xế bắt cóc, tấn công tình dục hay cưỡng hiếp họ.

Ngày 13/7, đoàn luật sư từ công ty luật Slater Slater Schilman (SSS), đại diện cho 550 nữ hành khách Uber, đệ trình đơn kiện lên Tòa Thượng thẩm hạt San Francisco. Những người phụ nữ nói rằng họ bị các tài xế Uber "bắt cóc, tấn công tình dục, cưỡng hiếp, theo dõi, quấy rối, giữ trái phép hoặc bị đánh đập" ở nhiều bang. SSS cho biết ít nhất 150 trường hợp khác đang được "tích cực điều tra".

Nguyên đơn cáo buộc rằng từ năm 2014, Uber đã biết các tài xế tấn công tình dục và cưỡng hiếp hành khách nữ, song ưu tiên "tăng trưởng hơn sự an toàn của khách hàng". Nguyên đơn cũng cho rằng quy trình kiểm tra lý lịch tài xế của Uber là không phù hợp.

"Toàn bộ mô hình kinh doanh của gã khổng lồ công nghệ này được kỳ vọng cung cấp cho khách hàng một chuyến đi an toàn về nhà, nhưng họ đã đánh đổi an toàn của hành khách để lấy sự tăng trưởng", luật sư Adam Slater, đồng sáng lập SSS, nói.

Một người đàn ông sử dụng ứng dụng gọi xe Uber tại Montaigu, Vendee, miền tây Pháp, ngày 11/7. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, đại diện Uber nói rằng họ chỉ mới ghi nhận 12 đơn kiện chống lại hãng.

"Tấn công tình dục là tội ác khủng khiếp, chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp một cách nghiêm túc", phát ngôn viên Uber trả lời BBC. "Không gì quan trọng hơn sự an toàn của hành khách, đó là lý do tại sao Uber đã xây dựng các tính năng an toàn mới, thiết lập các chính sách quan tâm đến nạn nhân và minh bạch hơn về các sự cố nghiêm trọng. Mặc dù chúng tôi không thể bình luận về các vụ kiện tụng đang chờ xử lý, chúng tôi sẽ tiếp tục coi giữ an toàn cho hành khách là nhiệm vụ cốt lõi".

Tháng trước, Uber công bố báo cáo, cho biết họ ghi nhận 3.824 cáo buộc về 5 hình thức tấn công tình dục nghiêm trọng nhất trong giai đoạn 2019-2020. Tính riêng năm 2020, hãng ghi nhận 998 cáo buộc tấn công tình dục, bao gồm 141 cáo buộc hiếp dâm.

Hồi đầu tuần, cựu giám đốc Uber Mark MacGann công khai rằng ông là người đã chuyển 124.000 tài liệu của hãng cho các cơ quan truyền thông. Tài liệu cho thấy Uber lách luật, vận động hành lang quan chức trong giai đoạn mở rộng toàn cầu năm 2013 - 2017. Uber còn có cơ chế "công tắc hủy" - khi một văn phòng Uber bị kiểm tra, các giám đốc chỉ thị nhân viên cắt quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu chính, ngăn cản giới chức thu thập bằng chứng.

Đức Trung (Theo BBC)