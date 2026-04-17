Hàng nghìn người đổ về quảng trường Ngọ Môn nhận bib Kun Marathon

Kun Marathon Huế bắt đầu phát vật phẩm lúc 8h ngày 17/4 tại Quảng trường Ngọ Môn. Tuy nhiên, từ 7h, hàng trăm phụ huynh và các em nhỏ đã có mặt để chờ làm thủ tục nhận vật phẩm. Sau nhiều mùa nhận được sự hưởng ứng lớn từ phụ huynh tại cố đô, năm nay, quy mô giải tăng lên 2.500 vận động viên.
Khu vực phát vật phẩm được chia thành nhiều luồng tương ứng với năm sinh của trẻ để phụ huynh thuận tiện làm thủ tục. Dù nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 độ C, các phụ huynh vẫn kiên nhẫn xếp hàng, giữ tâm trạng hào hứng khi đưa con đến với ngày hội thể thao.
Hơn 20 tình nguyện viên được ban tổ chức huy động để hỗ trợ người nhà các bé kiểm tra thông tin và trao túi vật phẩm. Quy trình này diễn ra trong khoảng một phút.
Nhiều em nhỏ được phụ huynh đưa đi cùng để trải nghiệm không khí lấy bib. Đa số các em còn rụt rè, hiếm khi rời xa vòng tay bố, mẹ trong lúc chờ làm thủ tục.
Một số em dạn dĩ hơn, tạo dáng và thể hiện tâm lý sẵn sàng cho cuộc đua vào ngày hôm sau.
Một em nhỏ chưa đủ tuổi tham dự (6-10 tuổi) nhưng được phụ huynh đưa đến khu lấy vật phẩm để trải nghiệm không khí. Huế là một trong những địa phương có mức độ hưởng ứng cao nhất với Kun Marathon.
Giải năm nay mang thông điệp "Cùng Kun bảo vệ muôn loài", kết hợp vận động thể chất và giáo dục bảo vệ động vật, môi trường. Trong ảnh, một em nhỏ đội mũ hình thỏ, thể hiện sự hào hứng với thông điệp lan toả tình yêu động vật của giải đấu.
Phụ huynh và em nhỏ check-in background "Cùng Kun bảo vệ muôn loài" của giải. Tại cuộc đua sáng 18/4, các em sẽ được nghe nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ thông điệp này. Ngoài ra, sự kiện còn có các booth trò chơi theo chủ đề tương ứng.
Tham gia Kun Marathon Huế 2026 còn có những gương mặt được thiếu nhi yêu mến như VĐV tâng bóng nghệ thuật Việt Anh, Cấn Minh Đức, ca sĩ - diễn viên Ali Thục Phương, YouTuber Mèo Simmy và Mike Đen.
Anh Nguyễn Ngọc Minh Hải, ngụ phường Phú Xuân, nhận bốn bộ vật phẩm cho con và các cháu. Anh cho biết đồng hành cùng Kun Marathon Huế từ những lần tổ chức đầu.
"Cứ mỗi lần Kun đến Huế, gia đình tôi lại sưu tầm thẻ và tham gia minigame để nhận suất cho các con. Sự kiện tạo động lực lớn cho con tôi tập thể dục thể thao hằng ngày", anh chia sẻ.
Chị Châu Vũ Thúy Vi, ngụ phường Thuận Hóa, chụp ảnh để thông báo với gia đình sau khi nhận xong vật phẩm. Chị Vi ấn tượng với chủ đề của sự kiện năm nay. "Khi trẻ học cách yêu thương động vật, các em cũng sẽ hình thành sự đồng cảm và ý thức sống nhân ái hơn", chị nói.
Đến trưa cùng ngày, khu vực phát bib vẫn nhộn nhịp khi hàng trăm phụ huynh tranh thủ giờ nghỉ để hoàn tất thủ tục cho con. Có khoảng hơn 1.000 người đến sự kiện vào sáng 17/4. Ban tổ chức cho biết còn khoảng 1.000 túi vật phẩm nữa sẽ được phát vào buổi chiều.
Hải Long
Ảnh: VnExpress Marathon