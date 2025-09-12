Hàng trăm phụ huynh, học sinh bị xử lý vì vi phạm giao thông

Ngày đầu tiên mở đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông, CSGT Hà Nội lập biên bản xử phạt hàng trăm phụ huynh, học sinh, chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 12/9, Công an TP Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn. Việc này sẽ được thực hiện thường xuyên từ nay đến ngày 14/10.

Từ 6h, tại khu vực trường Tiểu học - THCS - THPT Văn Hiến, Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp với Công an phường Tương Mai lập chốt xử lý vi phạm. Sau hơn một giờ kiểm tra, cảnh sát giao thông (CSGT) và công an khu vực đã xử lý hơn 20 học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông.

Hàng chục trường hợp vi phạm bị Đội CSGT số 14 xử lý. Ảnh: Việt An

Nhiều phụ huynh chở quá số người quy định, có người đội mũ bảo hiểm nhưng "quên" đội cho con ngồi sau. Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gắn biển kiểm soát, thậm chí không có bằng lái xe. Có em sử dụng khẩu trang để che biển số xe. Tất cả đều bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Lê Mạnh Thắng, 16 tuổi, học sinh một trường phổ thông ở phường Tương Mai, bị giữ lại vì không đội mũ bảo hiểm. Nam sinh giải thích "do đi học vội nên quên".

Trung tá Trần Văn Dũng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14, cho biết đối với học sinh, ngoài xử lý vi phạm, CSGT sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ xe trong trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tại chốt xử lý gần phố Yên Lãng, trong chưa đầy một giờ, Đội CSGT số 3 đã xử phạt 10 học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông. Trong đó, lỗi phổ biến nhất là phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con, có trường hợp chở ba con nhỏ và đều không đội mũ.

Nam sinh đi xe máy điện không đội mũ bị Đội CSGT số 3 xử lý. Ảnh: Việt An

Tương tự, tại ngã tư Phan Đình Phùng - Cửa Bắc, Tổ công tác đặc biệt số 1 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng xử lý nhiều phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm. Cách đó khoảng 11 km, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Hà Đông lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm tại khu vực Trường THPT Lê Lợi. Danh sách học sinh vi phạm sẽ được tập hợp, thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp xử lý.

Theo Phòng CSGT TP Hà Nội, đến 9h30 hôm nay, Phòng đã xử lý 124 học sinh và 13 phụ huynh vi phạm. Trước đó từ 5/9 đến nay, Phòng đã tổ chức hơn 20 buổi tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục với hơn 10.000 học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên tham dự, đồng thời phối hợp với các trường nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường về việc không vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo quy định, học sinh từ đủ 16 tuổi trở lên được phép lái xe máy dưới 50cc (xe gắn máy) và xe máy điện có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3 hoặc công suất dưới 4kw. Học sinh dưới 16 tuổi không được phép lái bất kỳ loại xe máy nào.

Lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng. Mức phạt này áp dụng cho cả người điều khiển phương tiện và người ngồi sau, bao gồm cả xe máy và xe đạp điện. Còn lỗi chở quá số người quy định sẽ bị phạt tiền từ 600.000 tới 800.000 đồng.

Việt An