Hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối sáp nhập trường

Thanh HóaHàng trăm phụ huynh trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc không cho con đi học, nhằm phản đối việc sáp nhập trường.

Chiều 27/3, hầu hết phụ huynh trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) cho con nghỉ. Sau đó, họ tập trung ở cổng để phản đối việc sáp nhập trường này với trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Minh Châu cũ, nay là thị trấn Triệu Sơn).

"Địa điểm mới xa hơn trường hiện nay gần 3 km, gây nhiều khó khăn cho phụ huynh đưa đón con em", một phụ huynh có con học lớp 4, nói.

Theo các phụ huynh, họ mới biết thông tin hai trường sắp sáp nhập, trường mới dự kiến được đặt tại Tiểu học Lê Văn Tám hiện nay.

Nhiều người nói lo lắng vì con em đi học bằng xe đạp, có thể không an toàn khi di chuyển thêm quãng đường gần 3 km so với trường cũ. Nhiều học sinh có bố mẹ làm ăn xa nhà, do ông bà đưa đón nên sẽ rất vất vả, bất tiện.

Phụ huynh tập trung trước trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, chiều 27/3. Ảnh: Lam Sơn

Thầy Phạm Trọng Dũng, Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, cho biết đã giao giáo viên chủ nhiệm các lớp thuyết phục phụ huynh cho con em đến trường để không xáo trộn việc học tập. Trường cũng vận động phụ huynh không tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự.

Theo ông Nguyễn Văn Cận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn, địa bàn thị trấn Triệu Sơn có ba trường tiểu học. Số lượng này so với diện tích thị trấn là nhiều, gây khó khăn trong quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học. Vì vậy, thị trấn đề nghị sáp nhập hai trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Lê Văn Tám thành một, đặt trụ sở tại trường Lê Văn Tám. Sau khi sáp nhập, học sinh di chuyển trong bán kính không quá 2 km.

Ông Cận nhìn nhận việc sáp nhập là cần thiết nhưng thị trấn mới có tờ trình, khi nào UBND tỉnh đồng ý thì mới lập đề án cụ thể và xin ý kiến người dân

"Khi sáp nhập sẽ theo tính toán phân luồng hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh", ông Cận nói.

Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn Phạm Văn Thường cho hay trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có diện tích nhỏ, trong khi Lê Văn Tám có khuôn viên và hạ tầng đảm bảo việc dạy học cho khoảng 20 lớp. Ngoài ra, trường Tiểu học Kim Đồng có quy mô khoảng 30 lớp, có thể tiếp nhận thêm học sinh trường Nguyễn Bá Ngọc với quãng đường không quá xa.

Theo ông Thường, ngày 28/3, UBND thị trấn sẽ gửi giấy mời tất cả phụ huynh trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đến trụ sở để đối thoại, tìm hướng xử lý vụ việc.

Khuôn viên trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Lam Sơn

Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cũng có 15 lớp, với 457 học sinh.

Lê Hoàng