Hàng trăm ôtô ngập nước ở Thái Nguyên chờ xe cứu hộ

Đây là những xe đã được chủ đưa lên điểm cao tránh nước ngập nhưng do nước về nhanh và cao hơn mọi năm 1,5 m nên đều bị ngập nặng.
Chủ xe thuê xe cứu hộ đưa về gara sửa chữa.
Mỗi xe cứu hộ sẽ đưa hai ôtô đi cùng lúc. Tất cả xe ở đây đều ngâm nước gần hai ngày trong đợt ngập vừa qua.
"Nhà tôi có 3 xe chạy lên đây đỗ, thiệt hại cũng phải hơn 1 tỷ đồng.
Tôi chưa bao giờ thấy con đường này ngập cao như thế nên mọi người đều đem xe lên đây đỗ", một chủ xe cho biết.
Một trong số hàng trăm ôtô ngập nước được đưa lên xe cứu hộ. Vết bùn đất bám rõ trên thân xe.
Đa số xe đều phủ bùn sau khi bị ngâm trong nước lụt.
Nội thất của chiếc Huyndai i10 đổi màu vì nước ngập và bùn.
Bùn đất bám lại trong một chiếc xe Audi.
Một xe gầm cao bị ngập cũng được đưa lên xe cứu hộ.
Chiếc Corolla Altis phủ kín bùn đất đang được kéo về gara. Bùn đất màu vàng đã phủ gần kín lớp sơn sẫm màu.
Trên đường Bến Tượng có hai ôtô đã được chủ bọc bạt kín để tránh nước ngập vào xe.
Trên đường Bến Tượng cũng xuất hiện những xe bị vỡ kính và ngâm trong nước chờ xe cứu hộ đưa đi.
Giang Huy