Hàng trăm ôtô ngập nước ở Thái Nguyên chờ xe cứu hộ

"Nhà tôi có 3 xe chạy lên đây đỗ, thiệt hại cũng phải hơn 1 tỷ đồng.

Tôi chưa bao giờ thấy con đường này ngập cao như thế nên mọi người đều đem xe lên đây đỗ", một chủ xe cho biết.