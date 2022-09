Hàng trăm nông sản vùng miền tại triển lãm AgroViet

Tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trưởng ban tổ chức hội chợ cho biết, sau hai năm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, tính chung 8 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 36,3 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2021. "Với những tín hiệu tích cực để tiến tới hiện thực hoá mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy phát triển nông sản Việt Nam. Do đó, chủ đề của hội chợ triển lãm năm nay là "kết nối chuỗi giá trị, hướng tới nền nghiệp xanh và phát triển bền vững", ông nói.