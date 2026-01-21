Hàng trăm nhân viên công nghệ Mỹ yêu cầu sếp 'gọi cho Nhà Trắng' vì ICE

Hàng trăm nhân viên tại các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ kiến nghị các CEO gây áp lực lên Tổng thống Trump để rút các đặc vụ ICE trong chiến dịch truy quét nhập cư.

Hơn 220 người đã ký vào thư kiến nghị tính đến 20/1, trong đó 140 người công khai tên tuổi và nơi làm việc. AnnE Diemer, cố vấn nhân sự tại San Francisco, người đã soạn thảo bức thư, cho hay có 6 nhân viên của Google, ba nhân viên Amazon và hai người từ mỗi công ty Meta, TikTok, Salesforce. Một số người tham gia là lãnh đạo cấp cao tại các công ty.

"Hôm nay, chúng tôi kêu gọi các CEO của mình hãy nhấc điện thoại lên một lần nữa: 1. Gọi cho Nhà Trắng và yêu cầu đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) rời khỏi các thành phố của chúng ta. 2. Hủy bỏ tất cả các hợp đồng của công ty với ICE. 3. Lên tiếng công khai chống lại bạo lực của ICE", đơn kiến nghị có đoạn.

Tổng thống Mỹ trò chuyện với nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg trong bữa tối ngày 4/9/2025 tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Diemer, người từng làm việc tại công ty thanh toán Stripe, cho hay "mục tiêu của bản kiến nghị là phủ nhận quan niệm lâu nay rằng giới công nghệ đứng về phía ông Trump trong vấn đề truy bắt người nhập cư và nhiều công ty đã ký hợp đồng với ICE".

Nhiều tập đoàn công nghệ đã quyên góp nhiều triệu USD vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như các dự án xây dựng ở Nhà Trắng.

Ông Trump hồi tháng 11/2025 cho hay những người bạn, bao gồm các giám đốc điều hành công nghệ như Marc Benioff của Salesforce, đã thuyết phục ông trì hoãn chiến dịch truy quét của ICE tại San Francisco.

Lãnh đạo các công ty công nghệ chưa lên tiếng sau khi bản kiến nghị được công bố. Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson đã bác bỏ lá thư này.

"Các sĩ quan ICE đã dũng cảm thực thi pháp luật và bảo vệ các cộng đồng người Mỹ với sự chuyên nghiệp cao nhất. Bất kỳ ai chỉ trích sĩ quan thực thi pháp luật thay vì tội phạm thì đơn giản là đang làm theo ý muốn của những tội phạm nhập cư trái phép", bà Jackson nói.

Lực lượng hành pháp bắt một người đàn ông trong cuộc biểu tình tại Minneapolis, Minnesota hôm 17/1. Ảnh: AP

Dù phẫn nộ, nhiều nhân viên công nghệ hiện nay vẫn chọn cách im lặng vì lo ngại làn sóng cắt giảm nhân sự trong ngành.

"Nhiều đồng nghiệp nói riêng với tôi rằng họ rất bất bình, nhưng họ sợ mất việc nếu công khai lên tiếng", Pete Warden, cựu nhân viên Apple và Google hiện lãnh đạo startup Moonshine AI, người đã ký vào bản kiến nghị, nói.

Hồng Hạnh (Theo Washington Post, Cyber News)