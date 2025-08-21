Hàng trăm nhà dân ở Đồng Nai 'chìm trong nước' sau mưa lũ

Sáng 21/8, nước từ thượng nguồn các suối đổ về khu vực phường Long Bình, Phước Tân (thuộc TP Biên Hòa cũ) khiến hàng trăm căn nhà ngập sâu. Nước chảy xiết trên các tuyến đường liên phường, cô lập cụm xóm phía bên trong.
Sáng 21/8, nước từ thượng nguồn các suối đổ về khu vực phường Long Bình, Phước Tân (thuộc TP Biên Hòa cũ) khiến hàng trăm căn nhà ngập sâu. Nước chảy xiết trên các tuyến đường liên phường, cô lập cụm xóm phía bên trong.
Tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, một người đàn ông cố gắng băng qua nước lớn trên đoạn đường để về nhà. "Tôi mới đi làm về, nghe nhà bị ngập nên phải lội bộ về nhà để kê đồ đạc, vợ và con nhỏ ở nhà rất lo", người này nói.
Tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, một người đàn ông cố gắng băng qua nước lớn trên đoạn đường để về nhà. "Tôi mới đi làm về, nghe nhà bị ngập nên phải lội bộ về nhà để kê đồ đạc, vợ và con nhỏ ở nhà rất lo", người này nói.
Ôtô đậu bên đường bị nước lũ nhấn chìm trong đêm, không kịp dời lên vị trí cao.
Ôtô đậu bên đường bị nước lũ nhấn chìm trong đêm, không kịp dời lên vị trí cao.
Ông Thự, 52 tuổi, kéo bộ sofa về lại nhà do nước lũ cuốn trôi ra vườn. "Mưa to, nước dâng bất ngờ quá, lâu rồi chưa ngập nặng như vậy nên không ai kịp trở tay", ông Thự nói.
Ông Thự, 52 tuổi, kéo bộ sofa về lại nhà do nước lũ cuốn trôi ra vườn. "Mưa to, nước dâng bất ngờ quá, lâu rồi chưa ngập nặng như vậy nên không ai kịp trở tay", ông Thự nói.
Lũ về trong đêm lúc người dân đang ngủ, không kịp kê đồ đạc, phần lớn tài sản bị nhấn chìm trong lũ, hư hỏng nặng.
Theo người dân ấp Hương Phước, khu vực này thường ngập khi mưa lớn, song năm nay lũ về lớn, lên nhanh và thoát chậm.
Lũ về trong đêm lúc người dân đang ngủ, không kịp kê đồ đạc, phần lớn tài sản bị nhấn chìm trong lũ, hư hỏng nặng.
Theo người dân ấp Hương Phước, khu vực này thường ngập khi mưa lớn, song năm nay lũ về lớn, lên nhanh và thoát chậm.
Bà Hằng, 63 tuổi, ngụ phường Phước Tân, vớt những đồ đạc đang trôi lên khu vực cao. "Lúc mưa to nước không dâng, nhưng khi ngớt mưa, nước trên nguồn đổ về cuồn cuộn. Cả nhà tôi đang ngủ bật điện dậy, nước đã tràn vào trong, chỉ kịp kê các đồ điện tử", bà Hằng nói.
Bà Hằng, 63 tuổi, ngụ phường Phước Tân, vớt những đồ đạc đang trôi lên khu vực cao. "Lúc mưa to nước không dâng, nhưng khi ngớt mưa, nước trên nguồn đổ về cuồn cuộn. Cả nhà tôi đang ngủ bật điện dậy, nước đã tràn vào trong, chỉ kịp kê các đồ điện tử", bà Hằng nói.
Đến 11h30, nhiều khu vực thấp trũng ở phường Phước Tân và Long Bình vẫn còn ngập hơn 0,5 m. Do mưa lũ, nhiều người dân buộc phải nghỉ làm, ở nhà dọn dẹp.
Đến 11h30, nhiều khu vực thấp trũng ở phường Phước Tân và Long Bình vẫn còn ngập hơn 0,5 m. Do mưa lũ, nhiều người dân buộc phải nghỉ làm, ở nhà dọn dẹp.
Một số quán tạp hóa ngập trong nước lũ, trưa 21/8.
Một số quán tạp hóa ngập trong nước lũ, trưa 21/8.
Nhiều ruộng vườn của người dân ngập gần 2 m. Giàn mướp ở trên cao cũng bị nước nhấn chìm. "Hoa màu hư hỏng, gia cầm bị lũ cuốn trôi không kịp cứu", chị Lý nói.
Nhiều ruộng vườn của người dân ngập gần 2 m. Giàn mướp ở trên cao cũng bị nước nhấn chìm. "Hoa màu hư hỏng, gia cầm bị lũ cuốn trôi không kịp cứu", chị Lý nói.
Đến trưa, nhiều người dân chặn nước vào nhà rồi dùng máy bơm đưa nước ra ngoài.
Đến trưa, nhiều người dân chặn nước vào nhà rồi dùng máy bơm đưa nước ra ngoài.
"Tôi dùng ván chặn vẫn không ngăn được nước tràn vào nhà, nay phải ở nhà để dọn dẹp", anh Thắng nói khi dùng xô tát nước ra ngoài đường.
"Tôi dùng ván chặn vẫn không ngăn được nước tràn vào nhà, nay phải ở nhà để dọn dẹp", anh Thắng nói khi dùng xô tát nước ra ngoài đường.
Mưa lớn rạng sáng qua khiến nhiều khu vực ở phường Long Bình, Phước Tân, Long Hưng ngập nặng. Hàng trăm nhà dân bị nhấn chìm từ 0,5 đến gần 2 m cùng loạt ôtô, tài sản bị cuốn trôi.
Theo Trạm khí tượng thủy văn Đồng Nai, lượng mưa đêm qua đến 7h sáng nay tại các trạm Bình Sơn 114 mm, Biên Hòa 70 mm, Long Thành 72 mm, Xã Lộ 25 66 mm, Cẩm Mỹ 62 mm, Long Khánh 45 mm, Trảng Bom 39 mm, Hàng Gòn 34 mm, Lâm San 32 mm. Mưa lớn gây ngập một số vũng thấp trũng, ven suối ở nội ô Biên Hòa cũ và các xã Long Thành, Long Khánh, Cẩm Mỹ cũ.
Mưa lớn rạng sáng qua khiến nhiều khu vực ở phường Long Bình, Phước Tân, Long Hưng ngập nặng. Hàng trăm nhà dân bị nhấn chìm từ 0,5 đến gần 2 m cùng loạt ôtô, tài sản bị cuốn trôi.
Theo Trạm khí tượng thủy văn Đồng Nai, lượng mưa đêm qua đến 7h sáng nay tại các trạm Bình Sơn 114 mm, Biên Hòa 70 mm, Long Thành 72 mm, Xã Lộ 25 66 mm, Cẩm Mỹ 62 mm, Long Khánh 45 mm, Trảng Bom 39 mm, Hàng Gòn 34 mm, Lâm San 32 mm. Mưa lớn gây ngập một số vũng thấp trũng, ven suối ở nội ô Biên Hòa cũ và các xã Long Thành, Long Khánh, Cẩm Mỹ cũ.
Phước Tuấn