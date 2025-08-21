Hàng trăm nhà dân ở Đồng Nai 'chìm trong nước' sau mưa lũ

Lũ về trong đêm lúc người dân đang ngủ, không kịp kê đồ đạc, phần lớn tài sản bị nhấn chìm trong lũ, hư hỏng nặng.

Theo người dân ấp Hương Phước, khu vực này thường ngập khi mưa lớn, song năm nay lũ về lớn, lên nhanh và thoát chậm.