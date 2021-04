Hàng trăm người vây bắt phạm nhân bỏ trốn

Quảng TrịHàng trăm công an và người dân địa phương vây bắt phạm nhân Hồ A Dục khi ông này bỏ trốn trên một quả đồi tại xã Mò Ó (huyện Đăkrông).

Lúc 15h30 ngày 18/4, tại vùng rừng trên một quả đồi ở xã Mò Ò, cán bộ trại giam Nghĩa An (Bộ Công an) với sự phối hợp của công an địa phương và người dân, đã bắt được phạm nhân bỏ trốn Hồ A Dục (47 tuổi, quê ở bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa).

Trước đó hàng trăm người đã bao vây một quả đồi này nhiều tiếng đồng hồ, truy lùng nam phạm nhân.

Ông Dục (thứ 2 từ trái) bị bắt sau 6 ngày bỏ trốn. Ảnh: Quang Hà

Ngày 12/4, ông Dục bỏ trốn khỏi nơi giam giữ khi đang lao động tại hiện trường thuộc Đội 24, Phân trại số 1, và bị Trại giam Nghĩa An ra quyết định truy nã. Ông Dục đang chấp hành án phạt 4 năm tù về tội Vận chuyển hàng cấm.

Hoàng Táo