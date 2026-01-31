Hàng trăm người tuốt lá 1.200 cây mai trên quốc lộ ở TP HCM

Khoảng 200 người được thuê tuốt lá gần 1.200 cây mai vàng trên dải phân cách quốc lộ 56 dài hơn 6 km xã Ngãi Giao và Kim Long, để hoa nở đúng Tết Nguyên đán.

Ngày 31/1, ông Phạm Văn Út, Giám đốc Công ty TNHH Định Châu Đức (đơn vị trồng, chăm sóc), cho biết khoảng 200 người được đơn vị thuê tuốt lá hàng mai vàng trồng trên dải phân cách trong hai ngày. Với thù lao 40.000 đồng mỗi giờ, nhân công có thu nhập khoảng 320.000 đồng mỗi ngày.

Nhân công tuốt lá hàng mai trên dải phân cách ở xã Ngãi Giao. Ảnh: Thái Bình

Theo ông Út, mức thu nhập này thấp hơn so với đi thu hoạch tiêu, trong khi công việc diễn ra dưới thời tiết nắng nóng. Dù vậy, hoạt động vẫn thu hút đông người tham gia, bởi nhiều người yêu mến đường mai vàng, muốn góp công chăm sóc, tô điểm quê hương đón Tết hơn là đặt nặng thu nhập.

Năm nay, hàng mai được xuống lá sớm do thời tiết nóng lạnh diễn biến bất thường. Sau khi tuốt lá, căn cứ tình hình thời tiết, đơn vị sẽ điều chỉnh chế độ tưới nước, chăm sóc và bón phân phù hợp nhằm kích thích mai ra nụ, nở hoa đúng dịp trước Tết.

Người dân tuốt lá mai trên quốc lộ 56. Ảnh: Thái Bình

Năm 2017, huyện Châu Đức cũ triển khai ý tưởng trồng mai vàng trên dải phân cách các tuyến Hùng Vương, Trần Hưng Đạo (thị trấn Ngãi Giao) với 246 cây, mua từ vườn nhà dân, tuổi đời 8–10 năm, giá khoảng một triệu đồng mỗi cây.

Đến nay, gần 1.200 cây mai trồng trên dải phân cách dài khoảng 6,4 km thuộc hai xã Ngãi Giao và Kim Long. Mai được chăm sóc, tạo tán và xử lý để nở hoa đồng loạt vào những ngày cận Tết Nguyên đán. Tháng 7/2024, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận đây là đường trồng mai vàng dài nhất cả nước.

Hàng mai nở hoa dịp Tết năm 2023. Ảnh: Trường Hà

Mai vàng là cây cảnh phổ biến ở các tỉnh phía Nam, thường nở rộ vào mùa xuân và được chưng Tết. Việc tuốt lá giúp cây dồn dinh dưỡng nuôi nụ, kích thích hoa nở đồng loạt như người trồng mong muốn. Việc xuống lá tùy tình hình thời tiết. Ở miền Nam nắng nóng, mai thường được tuốt lá trước Tết 15-20 ngày.

Trường Hà