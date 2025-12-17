Hàng trăm người tiễn biệt giáo sĩ thiệt mạng trong vụ xả súng ở Australia

Lễ tang đầu tiên sau vụ xả súng ở Sydney được tổ chức để tiễn đưa Eli Schlanger, giáo sĩ Do Thái nổi tiếng, với hàng trăm người tham dự.

Đám đông tập trung tại Hội đường Do Thái Chabad ở Bondi ngày 17/12 để dự lễ tang giáo sĩ Eli Schlanger, một trong 15 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi hôm 14/12. Người thân trong gia đình đau buồn tựa vào quan tài của Schlanger trước khi buổi lễ bắt đầu.

Người thân ôm quan tài của giáo sĩ Eli Schlanger trong lễ tang tại Hội đường Do Thái Chabad ở Bondi, Sydney, ngày 17/12. Ảnh: AFP

Giáo sĩ Yehoram Ulman, cha vợ của ông Schlanger, nghẹn ngào khi nhắc đến con rể và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Giáo sĩ Schlanger, 41 tuổi, sinh ra tại Anh nhưng đã sống ở Sydney 18 năm và là cha của 5 người con.

Ông Ulman kêu gọi người Do Thái đừng sợ hãi khi đến bãi biển Bondi, bãi biển nổi tiếng nhất Sydney thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Ông nói rằng các vụ xả súng không thể ngăn cản người Do Thái cử hành và thể hiện đức tin của mình.

"Khi những con quái vật mang hình hài con người đó cố gắng tiêu diệt chúng ta, chúng hy vọng chúng ta sẽ trở nên yếu hèn, lụi tàn và sợ hãi", ông nói. "Nhưng đó không phải là câu trả lời... Chúng ta không bao giờ được phép để chúng thành công; bất cứ khi nào chúng cố gắng làm điều gì đó, chúng ta sẽ trở nên kiên cường hơn và mạnh mẽ hơn".

Ông Ulman cho hay vào 21/12, ngày cuối cùng của lễ Hanukkah, các giáo sĩ sẽ tổ chức sự kiện thắp 8 ngọn nến tại nơi xảy ra thảm kịch.

Đây là lễ tang đầu tiên được tổ chức sau thảm kịch. Hàng trăm người đưa tang tràn ra bên ngoài hội đường, nhiều người đứng trên vỉa hè theo dõi tang lễ qua livestream trên điện thoại. Hình ảnh từ livestream cho thấy người đưa tang ngồi kín hội đường, đàn ông đội mũ yarmulke của người Do Thái.

An ninh đã được thắt chặt tại bãi biển Bondi với sự hiện diện của cảnh sát cùng lực lượng an ninh tư nhân khi tang lễ diễn ra. Cảnh sát phong tỏa tuyến phố dẫn tới hội đường, kiểm tra túi xách của người tham dự và giới truyền thông.

Khi buổi lễ kết thúc, 8 cảnh sát mặc lễ phục đứng thành hàng danh dự bên xe tang, dẫn đầu đoàn đưa tang xuống phố.

Đám đông người đưa tang đi theo sau xe chở quan tài giáo sĩ Eli Schlanger ngày 17/12. Ảnh: AFP

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns, người ủng hộ siết chặt luật súng đạn, cùng lãnh đạo phe đối lập liên bang Sussan Ley và nghị sĩ địa phương Allegra Spender có mặt tại tang lễ.

Stan Gol, 44 tuổi, một người đưa tang, cho biết giáo sĩ Schlanger là người vị tha, luôn quan tâm đến người khác và sẽ được cộng đồng nhớ thương sâu sắc.

"Chúng tôi nhớ ông ấy da diết. Ông ấy luôn ở đó vì mọi người, ông ấy không quan tâm bạn giàu hay nghèo", ông Gol chia sẻ bên ngoài hội đường Bondi.

Theo thông báo của Tổ chức Do Thái giáo Chabad, tang lễ của giáo sĩ Yaakov Levitan được tổ chức vào chiều cùng ngày, còn lễ tang của Matilda, bé gái 10 tuổi thiệt mạng trong vụ xả súng, sẽ diễn ra ngày 18/12.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)