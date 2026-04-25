Hàng trăm người thiếu nước sạch giữa mùa khô

Gia LaiGần 200 người dân thôn Vân Hội 2 (xã Tuy Phước) phải thức đêm hứng nước nhỏ giọt hoặc mua nước bình để sinh hoạt do thiếu nguồn nước sạch kéo dài.

Giữa trưa, bà Nguyễn Thị Phúc, 67 tuổi, cùng nhiều người mang xô chậu ra trước nhà, chắt chiu từng giọt nước từ đường ống dẫn từ ga Diêu Trì. Sau gần nửa giờ, những hộ ở đầu xóm chỉ hứng được nửa xô, đủ nấu ăn.

Bà Nguyễn Thị Phúc mang xô ra hứng nước giữa trưa. Ảnh: Trần Hóa

Theo bà Phúc, người dân mua nước từ ga với giá 5.000 đồng mỗi m3, nhưng hai năm nay nguồn cấp chập chờn, thường xuyên bị cắt, đặc biệt vào mùa khô. Cả xóm có ba giếng nhưng đều cạn nước. Nhiều hộ phải mua nước can giá 3.000-5.000 đồng, còn quần áo phải mang đi giặt thuê.

"Có khi 3-4h sáng mới có nước, người dân phải thức cả đêm chờ", bà nói, thêm rằng nước bị nhiễm phèn nặng khiến quần áo ố vàng, thiết bị gia dụng nhanh hỏng.

Khoảng 50 hộ dân sống cạnh đường sắt Diêu Trì đang chịu cảnh thiếu nước sạch. Ảnh: Trần Hóa

Cách đó vài chục mét, ông Hà Văn Tâm, 72 tuổi, cho biết khu dân cư hình thành từ các hộ cán bộ, công nhân ngành đường sắt từ năm 1978. Khu này từng do ngành đường sắt quản lý, sau đó bàn giao về địa phương, nhưng nhiều vấn đề hạ tầng chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo ông Tâm, do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở núi, chính quyền từng đề xuất di dời, tái định cư. Tuy nhiên, kế hoạch kéo dài nhiều năm khiến người dân rơi vào tình trạng "bị bỏ quên", thiếu điện, nước và các điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Không có nguồn nước ổn định, khoảng 50 hộ gia đình với hơn 200 người ở thôn Vân Hội 2, không thể sử dụng máy giặt, máy lọc nước.

Ban đêm người dân đợi hứng nước sạch. Ảnh: Trần Hóa

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Tuy Phước, cho biết trước đây địa phương đã đầu tư hệ thống cấp nước cho các khu lân cận. Tuy nhiên, riêng thôn Vân Hội 2 gặp vướng mắc do hệ thống đường sắt chia cắt, chưa thể đấu nối trực tiếp; phương án đi vòng phát sinh chi phí lớn nên chưa triển khai.

Sau khi sáp nhập, xã đang làm việc với các đơn vị liên quan, trong đó có công ty cấp nước, để tìm hướng tháo gỡ.

Bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết vướng mắc kéo dài do yếu tố lịch sử qua nhiều giai đoạn quản lý. Chính quyền sẽ kiểm tra thực tế để đưa ra giải pháp, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Trần Hóa