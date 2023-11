Hàng trăm người tham dự 'Best Developers in Vietnam 2023'

TP HCM"Best Developers in Vietnam 2023" quy tụ gần 300 người tham gia gồm đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, lập trình viên, sinh viên IT.

Positive Thinking Company (một thành viên của Collaboration Betters The World - CBTW, công ty công nghệ toàn cầu) vừa tổ chức chuỗi sự kiện công nghệ Best Developers in Vietnam (BDV) 2023 vào ngày 4/11, tại TP HCM.

Sự kiện "Best Developers in Vietnam 2023" mở đầu với hội thảo công nghệ chuyên sâu. Ảnh: Positive Thinking Company

"BDV 2023" bao gồm hai hoạt động chính. Thứ nhất là cuộc thi lập trình CodeFest - "Hack to the Future" với các thử thách lập trình hóc búa. Thứ hai là hội thảo công nghệ "The Future of Tech" chia sẻ về các xu hướng công nghệ đang được quan tâm hiện nay như: trí tuệ nhân tạo, ứng dụng Generative AI, chiến lược phát triển sản phẩm phần mềm và công nghệ bền vững.

Trước đó, CodeFest chính thức khởi động vào tháng 9, thu hút sự tham gia của hơn 130 đội thi là các lập trình viên, sinh viên công nghệ tài năng đến từ khắp mọi miền đất nước như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Tiền Giang... Các đội thi hoàn thành vòng một là giải đề lập trình trực tuyến và trình bày ý tưởng về các sản phẩm công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI. Top 22 đội thi xuất sắc bước vào vòng Chung kết diễn ra vào sự kiện ngày 4/11, tại TP HCM.

Vòng Chung kết cuộc thi "BDV 2023" chứng kiến cuộc tranh tài giữa 22 đội thi tài năng. Các đội phải hoàn thành thử thách lập trình cuối cùng trong 90 phút và thuyết trình giới thiệu sản phẩm công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI của đội mình trước hội đồng ban giám khảo.

Top 22 đội thi tranh tài tại vòng chung kết "Best Developers in Vietnam 2023". Ảnh: Positive Thinking Company

Các sáng kiến và sản phẩm công nghệ của top 22 đội thi gây ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo, thể hiện chuyên môn vững chắc và kỹ năng đa dạng của các lập trình viên và sinh viên công nghệ Việt Nam. Top 6 đội thi xuất sắc nhận danh hiệu Best Developers in Vietnam 2023 và mang về giải thưởng tiền mặt với tổng giá trị lên đến 250 triệu đồng.

Ông Pieter van Diermen, đồng sáng lập và Tổng giám đốc CBTW, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết "BDV 2023" đánh dấu lần trở lại lần thứ hai của BDV tại Việt Nam. Cuộc thi không chỉ tạo nên một sân chơi - nơi các lập trình viên trong nước có thể thể hiện kỹ năng và ý tưởng về các sản phẩm phần mềm độc đáo của họ mà còn mang đến những giá trị hữu ích giúp cộng đồng đam mê công nghệ tìm hiểu thêm về các xu hướng công nghệ hàng đầu hiện nay.

"Sự thành công của BDV năm nay một lần nữa khẳng định sự phát triển vượt bậc của ngành phát triển phần mềm tại Việt Nam, cũng như kỹ năng và năng lực xuất sắc của các kỹ sư phần mềm trong nước", ông nói.

Là một công ty công nghệ toàn cầu, CBTW cũng như Positive Thinking Company cam kết sẽ tiếp tục đầu tư và hỗ trợ cộng đồng công nghệ tại Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời, đơn vị không ngừng nâng cao các dịch vụ để giúp khách hành trong khu vực xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm hàng đầu. Mục tiêu của CBTW là giúp khách hàng đón đầu xu hướng chuyển đổi số, tạo nên những giá trị kinh doanh và lợi nhuận ấn tượng tương xứng với sự đầu tư của họ.

Lập trình viên và sinh viên công nghệ hoàn thành thử thách lập trình cuối cùng. Ảnh: Positive Thinking Company

Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo công nghệ "The Future of Tech" cũng thu hút gần 200 người tham dự. Chủ đề của hội thảo xoay quanh sự phát triển bùng nổ và tác động của trí tuệ nhân tạo AI đến chiến lược phát triển các sản phẩm phần mềm, công nghệ bền vững và các start-up công nghệ. Hội thảo có sự tham gia chia sẻ của các lãnh đạo và chuyên gia công nghệ hàng đầu, đã và đang làm việc các công ty lớn như: Amazon Web Service (AWS), National Australia Bank (NAB), JobAdder...

Là một công ty công nghệ toàn cầu, bên cạnh hoạt động kinh doanh, CBTW cam kết trích 1% doanh thu để thực hiện các trách nhiệm xã hội, hỗ trợ cộng đồng thông qua các dự án giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đóng góp cho sự phát triển tại những nơi mà họ đang hoạt động.

Vì thế, tại BDV năm nay, các đội thi tham dự chung kết CodeFest tham gia bình chọn cho một trong những dự án cộng đồng đang được Positive Thinking Company tài trợ và phối hợp thực hiện cùng với các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Dự án xây dựng phòng máy tính từ tổ chức Saigon Children’s Charity CIO sở hữu lượng bình chọn cao nhất và sẽ nhận khoản tài trợ 60 triệu đồng từ CBTW và Positive Thinking Company để tiếp tục triển khai vào năm 2024.

BDV 2023 thu hút sự quan tâm và đồng hành tài trợ từ các công ty như HackerRank, Holiday Inn & Suites Sài Gòn Airport, FutureWorld Vietnam, Jabra, Phong Vũ, Thegioididong, Coolmate... và nhiều công ty khác.

Top 6 đội thi vô địch Best Developers in Vietnam 2023 . Ảnh: Positive Thinking Company

Positive Thinking Company là thành viên của CBTW (Collaboration Betters The World) - công ty công nghệ toàn cầu vận hành tại hơn 20 quốc gia, với đội ngũ hơn 4.000 nhân sự làm việc tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Phi.

Năm 2019, Positive Thinking Company lần đầu tiên tổ chức cuộc thi BDV với mong muốn khởi tạo một sân chơi công nghệ hấp dẫn. Đây là nơi các lập trình viên tại Việt Nam có thể thể hiện kỹ năng, chia sẻ, học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn từ các chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước thông qua các phiên hội thảo bổ ích.

Sau 4 năm, tiếp tục thực hiện cam kết mang đến những đóng góp tích cực cho cộng đồng công nghệ, đồng thời khẳng định vị thế công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương, CBTW và Positive Thinking Company tổ chức chuỗi sự kiện BDV 2023 lần hai với một diện mạo hoàn toàn mới, hấp dẫn hơn.

Hải My