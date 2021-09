Hàng trăm người ra bãi biển nhặt 'lộc trời'

Nghệ AnHàng trăm người dân ra bãi biển ở thị xã Hoàng Mai nhặt ngao bị sóng biển đánh dạt bờ, hiện tượng hiếm vài năm gần đây.

Từ sáng 26/9, nhiều tốp gồm thanh niên, trẻ em và cả người cao tuổi nhộn nhịp nhặt ngao trên bải biển thuộc phường Quỳnh Phương và Quỳnh Liên dài hơn 3 km.

Có đoạn cả chục mét ở sát mép nước, ngao nằm xếp mái lên nhau hoặc bị sóng đẩy dạt hẳn lên bãi. Một số người dùng cào lội nước ngập ngang bụng cách bãi cát hơn 10 m kéo vào cả ngao lẫn cát, phân loại.

Một số người nhặt được với số lượng lớn đem về bán cho thương lái với giá 15.000-20.000 đồng/kg.

Hàng trăm người tập trung tại bãi biển thị xã Hoàng Mai nhặt ngao, sáng 26/9. Ảnh: Hồ Định

Chị Nguyễn Thị Hoa, phường Quỳnh Phương cho biết, nghe láng giềng báo tin bãi biển có nhiều ngao dạt bờ nên cùng với người thân tranh thủ mang bao tải đi nhặt. "Hai người gom nửa buổi cũng được gần 20 kg. Thực phẩm này chủ yếu mang về ăn và tặng người thân", chị Hoa nói và cho biết đây là lần đầu được đi gom "lộc trời".

Theo người địa phương có nhiều kinh nghiệm đi biển, hiện tượng ngao dạt bờ như vậy không phải là hiếm, song từ nhiều năm nay mới xuất hiện tại bãi biển này. Loại ngao dạt bờ lần này thường gọi là ngao bỗng, có vân màu tím pha trắng trên thân. Ngày thường, ngao này hiếm khi đánh bắt được.

Ngao biển mà người dân nhặt được có vân màu hồng. Ảnh: Quỳnh Lưu

"Mỗi khi mưa lớn do bão hoặc áp thấp xong thì thường mới có ngao, sò, ốc... dạt bờ. Nguyên nhân có thể do hồ đập xả lũ, nước mưa ven bờ với khối lượng lớn đổ ra biển sẽ giao thoa với nước mặn khiến hải sản bị "ngứa" và nổi lên, lúc đó sẽ bị sóng đánh dạt. Đặc biệt, khu vực bãi biển Quỳnh Phương có eo lượn vào đất liền hơn vùng biển khác nên hải sản sẽ dạt nhiều hơn", anh Hòa, một ngư dân, nói.

Lãnh đạo phường Quỳnh Phương cho biết, những ngày qua ở địa bàn có mưa to và rất to. Cảnh người dân ra biển Quỳnh Phương nhặt ngao nhiều nhất lúc sáng, về trưa và chiều thì thưa dần do "lộc" cũng cạn. "Có gia đình nhặt được hàng yến, có người nhặt được mấy kg. Ước tính hàng tấn ngao đã dạt bờ trong dịp này", vị cán bộ, nói.

Hàng trăm người ra bãi biển nhặt 'lộc trời' Người dân nhặt ngao ở biển Hoàng Mai. Video: Quỳnh Lưu Từ 23 đến sáng 26/9, Nghệ An có mưa phổ biến 100-200 mm, trong đó lớn nhất là Quỳnh Lưu với 545 mm, Nghĩa Đàn 382 mm, Quỳ Châu 241 mm... Nguyên nhân hoàn lưu sau bão Dianmu phát triển lên phía bắc, gây mưa to cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Mưa đã khiến 3.700 ngôi nhà ở huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Tân Kỳ, Quỳ Hợp và thị xã Thái Hòa... bị ngập; hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản, lúa, rau màu bị ảnh hư hỏng; hàng nghìn gia cầm bị trôi. Từ đêm 25/9 nước bắt đầu rút.

Nguyễn Hải