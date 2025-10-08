Hàng trăm người ném đá vào xe chở Tổng thống Ecuador

Phương tiện chở Tổng thống Noboa bị người biểu tình ném đá và dường như đã trúng đạn, lãnh đạo Ecuador thoát đi an toàn.

Khi đang trên đường tới dự buổi lễ khánh thành một nhà máy xử lý nước tại tỉnh Canar hôm 7/10, đoàn xe của Tổng thống Ecuador Daniel Noboa bị nhắm mục tiêu bởi đám đông người biểu tình phản đối tình trạng giá nhiên liệu tăng cao.

"Khoảng 500 người xuất hiện và ném đá vào ông ấy, rõ ràng có những vết đạn trên xe của Tổng thống", Bộ trưởng Môi trường Ecuador Ines Manzano cho biết.

Xe của Tổng thống Ecuador bị tấn công Đoàn xe chở Tổng thống Ecuador bị tấn công hôm 7/10. Video: Văn phòng Tổng thống Ecuador

Dù vậy, giới chức nói vẫn đang điều tra để xác định liệu một số vết va chạm trên chiếc Chevrolet Suburban bọc thép của Tổng thống Noboa có phải do trúng đạn hay không.

Chính phủ công bố video quay từ bên trong xe, cho thấy người biểu tình đứng bên đường, nhặt những viên gạch và đá lớn. Khi đoàn xe đi ngang qua, họ ném gạch đá làm nứt kính cửa sổ một phương tiện. Có người nói "Cúi đầu xuống, cúi đầu xuống" trong lúc chiếc xe chạy đi.

Bộ trưởng Manzano cho biết Tổng thống Noboa không bị thương và 5 người đã bị bắt sau sự việc. "Bắn súng vào xe Tổng thống, ném đá và làm hư hỏng tài sản nhà nước là hành động tội phạm. Chúng tôi không cho phép điều đó xảy ra", quan chức này nói.

Văn phòng Tổng thống Ecuador cho biết những người bị bắt sẽ đối diện với cáo buộc khủng bố và âm mưu ám sát.

Phương tiện bị hư hại trong đoàn xe của Tổng thống Ecuador sau vụ tấn công hôm 7/10. Ảnh: AFP

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh biểu tình bạo lực đang xuất hiện tại Ecuador trong những ngày gần đây, bắt nguồn từ quyết định tăng giá dầu diesel của chính phủ. Ông Noboa, người mới tái đắc cử, đang tìm cách cắt giảm trợ cấp đối với mặt hàng này nhằm tiết kiệm khoảng một tỷ USD chi tiêu công, phần lớn sẽ được tái đầu tư cho lĩnh vực an ninh.

Người biểu tình đã đình công, chặn đường và bắt cóc 16 binh sĩ trước khi thả họ ra. Hôm 5/10, một trong những tổ chức đại diện cho người bản địa lớn nhất ở Ecuador cho biết một người biểu tình đã bị quân đội sát hại khi tham gia tuần hành. Hơn 100 người, bao gồm cả người biểu tình và lực lượng an ninh, được cho là đã bị thương. Tổng thống Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số tỉnh.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)