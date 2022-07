Hàng trăm người dùng đánh giá chất lượng dịch vụ BEST Express trên TikTok

Thử thách “Gửi video hay - Rinh ngay quà BEST” khép lại với hàng trăm video dự thi sáng tạo, chia sẻ chân thực về chất lượng dịch vụ BEST Express từ người dùng.

Trong tháng 7, BEST Express mang đến cho các đối tác, khách hàng loạt các minigame, thử thách với số lượng quà "khủng", trị giá đến hàng chục triệu đồng, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khách hàng trên cả nước.

Mới đây, thử thách "Gửi video hay - Rinh ngay quà BEST" khép lại với hàng trăm video dự thi gửi về ban tổ chức, có nội dung là những đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thú vị cùng đơn vị. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đánh dấu lần đầu đơn vị có mặt trên TikTok. Người dùng có thể tìm kiếm tên tài khoản BEST Exprerss Vietnam để theo dõi những hoạt động thú vị của đơn vị. Sau khi tổng kết, ban tổ chức đã chọn những video có nội dung chỉnh chu, sáng tạo, lượng tương tác tốt để trao loạt quà.

Livestream công bố kết quả cuộc thi "Gửi video hay, rinh ngay quà BEST" hôm 28/7. Ảnh: BEST Express

Trong livestream công bố kết quả cuộc thi phát trực tuyến trên fanpage BEST Express Vietnam ngày 28/7, ban tổ chức công bố ba giải chính và các giải khuyến khích. Các giải thưởng chính ngoài phần quà độc quyền từ BEST Express còn nhận thêm phiếu mua sắm giá trị lên đến 500.000 đồng.

Người giành giải thưởng cao nhất của thử thách lần này là anh Phát Cường, một trong những khách hàng lâu năm sử dụng dịch vụ vận chuyển BEST Express. Ngoài nội dung sáng tạo, lấy chủ đề về shipper BEST Express giao hàng khắp nơi, video của anh Cường còn sở hữu gần 1.000 lượt tương tác, yêu thích. Anh còn tận dụng chiếc áo có in logo thương hiệu được BEST Express tặng trong một lần sử dụng dịch vụ để tăng tính quảng bá.

"Tôi cảm thông với nỗi vất vả của các bạn shipper nên muốn xây dựng chủ đề này để mọi người hiểu thêm về những áp lực họ chịu mỗi ngày. Sau thời gian dài sử dụng dịch vụ, tôi thích và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của shipper BEST. Họ giao hàng nhanh, thân thiện và nhiệt tình, luôn khiến khách hàng an tâm. Đó là lý do tôi muốn tái hiện hình ảnh của shipper BEST và dành lời khen ngợi những nỗ lực của họ. Hy vọng đơn vị sẽ ngày càng thành công, phát triển", anh Cường chia sẻ.

Anh Phát Cường chụp ảnh kỷ niệm nhận giải thưởng cao nhất trong thử thách "Gửi video hay, rinh ngay quà BEST". Ảnh: BEST Express

Ngoài chuỗi thử thách, các khuyến mãi từ nay đến hết năm củaBEST Express đều hướng đến mục mang lại niềm vui và kích cầu mua sắm cho các khách hàng trên cả nước. Ngoài những chương trình trên fanpage BEST Express Vietnam, đơn vị còn kết hợp cùng các sàn thương mại điện tử, dành tặng những giải thưởng giá trị như điện thoại, xe máy, voucher mua sắm... cho những khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của đơn vị.

Đại diện BEST Express cho biết sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi để tri ân sự đồng hành của khách hàng. "Chúng tôi không chỉ muốn là một đơn vị vận chuyển mang đến những dịch vụ chất lượng mà còn hy vọng có thể đồng hành cùng mọi nhu cầu mua sắm, vận chuyển thiết yếu trong cuộc sống của khách hàng, đối tác", vị đại diện nói thêm.

Giao diện ứng dụng cập nhật thêm nhiều tính năng mới từ BEST Express. Ảnh: BEST Express

Đơn vị ngoài phát triển những chương trình khuyến mãi còn tiếp tục nâng cấp hạ tầng cơ sở, kho bãi, vận tải tại hệ thống trung tâm phân loại hàng hóa tự động của mình trên khắp cả nước. Song song đó, BEST cho biết sẽ tập trung nâng cao trải nghiệm trên các nền tảng ứng dụng độc quyền, để khách hàng trải nghiệm dịch vụ giao hàng nhanh chóng, chất lượng.

Đơn vị kỳ vọng có thể mở rộng và phát triển dịch vụ BEST Express, phục vụ tối đa nhu cầu của đối tác, khách hàng, đồng thời, mở rộng hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử mới trong tương lai gần.

Nguyệt Di