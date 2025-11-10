Hàng trăm người di cư mất tích ngoài khơi Malaysia

Thuyền chở người di cư từ Myanmar bị lật ngoài khơi Malaysia, khiến ít nhất 11 người chết, hàng trăm người mất tích.

Một nhóm khoảng 300 người tuần trước lên thuyền gỗ rời bang Rakhine, Myanmar tới khu vực gần biên giới Thái Lan - Malaysia và tách ra làm hai nhóm, lên hai chiếc thuyền nhỏ hơn.

Một người di cư được lực lượng chức năng Malaysia giải cứu sau khi lật thuyền ngoài khơi đảo Langkawi ngày 9/11. Ảnh: MMEA

Chiếc thuyền thứ nhất chở 70 người hôm 8/11 bị lật gần Langkawi, hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia. Cảnh sát Malaysia tìm thấy 7 thi thể gần khu vực thuyền lật, trong đó có 5 phụ nữ và một bé gái.

Giới chức tạm giữ 13 người sống sót để điều tra, trong đó 11 người Rohingya và hai người đến từ Bangladesh. Chính quyền Thái Lan ngày 10/11 thông báo tìm thấy 4 thi thể, trong đó có hai trẻ em. Chiếc thuyền thứ hai khoảng 230 người vẫn mất tích.

Babar Baloch, phát ngôn viên Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc, cho biết giới chức Liên Hợp Quốc đang xác minh thông tin về vụ lật thuyền và tung tích con thuyền còn lại.

Bang Rakhine nghèo khó của Myanmar trải qua nhiều năm xung đột, nạn đói và bạo lực sắc tộc, khiến khoảng 1,3 triệu người thiểu số Hồi giáo Rohingya tới tị nạn ở nước láng giềng Bangladesh. Người Rohingya từ cả hai quốc gia thường xuyên thực hiện những hành trình vượt biển nguy hiểm, trong đó có đi thuyền tới Malaysia.

Thành viên Cơ quan Thực thi Pháp luật Hàng hải Malaysia tìm kiếm nạn nhân bị lật thuyền ngày 9/11. Ảnh: MMEA

Theo dữ liệu từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn, hơn 5.100 người Rohingya đã lên thuyền rời Myanmar và Bangladesh từ tháng 1 đến đầu tháng 11 năm nay, với gần 600 người được coi là đã chết hoặc mất tích.

"Các tổ chức tội phạm xuyên biên giới đang tăng cường bóc lột người di cư bằng cách biến họ thành nạn nhân của nạn buôn người qua các tuyến đường biển tiềm ẩn nhiều rủi ro", Romli Mustafa, giám đốc Cơ quan Thực thi Pháp luật Hàng hải Malaysia (MMEA), cho biết. Nhiều báo cáo cho thấy những kẻ buôn người tính phí lên tới 3.500 USD mỗi người cho chuyến hành trình nguy hiểm này.

Hồng Hạnh (Theo NYT, Al Jazeera)