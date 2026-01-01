Hàng trăm nghìn người tham gia countdown tại Ecopark 3 miền

Ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, cho biết lễ hội countdown chào đón năm mới lần đầu tổ chức tại Bến Lức (Tây Ninh) đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cư dân và du khách. "Dù khu đô thị chưa đón cư dân về sinh sống, Ecopark mong muốn tri ân những người đã lựa chọn và gắn bó bằng tình yêu, đồng thời xem sự kiện như món quà gửi tặng người dân địa phương và khu vực lân cận", ông nói.

Đại đô thị sinh thái Eco Retreat do nhà sáng lập Ecopark phát triển, tọa lạc tại xã Bến Lức, sở hữu vị trí kết nối thuận lợi đến trung tâm và TP HCM qua cao tốc TP HCM – Trung Lương. Dự án được định hướng phát triển theo phong cách sống hiện đại, gần gũi thiên nhiên, chú trọng chăm sóc sức khỏe toàn diện theo tinh thần Nhật Bản. Hiện nhiều hạng mục đã đi vào hoạt động, nổi bật như công viên Hồ Thiên Nga, Retreat Forest Clubhouse và khu thương mại trải nghiệm Eco Bazaar, góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.