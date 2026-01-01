Hàng trăm nghìn người tham gia countdown tại Ecopark 3 miền

Tối 31/12, Ecopark (Hưng Yên), Eco Central Park (Nghệ An), Eco Retreat (Tây Ninh) đồng loạt tổ chức đại nhạc hội âm thanh, ánh sáng, pháo hoa chào đón năm 2026. Sự kiện nhằm tri ân, phục vụ cư dân và cộng đồng địa phương.
Sự kiện tại Ecopark (Hưng Yên) năm nay mang chủ đề "E-Gen Ecopark Countdown", lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải, hướng đến lối sống văn minh, bền vững trong khu đô thị. Với chủ đề này, trên sân khấu, từ ánh sáng đồng hồ trung tâm đến từng đường led viền, cùng hướng một thông điệp: "khi ta thắp ánh sáng xanh trong chính lòng mình, ta sẽ thắp sáng cả tương lai của trái đất".
Xuất hiện tại sự kiện, diva Mỹ Linh cùng con gái Mỹ Anh thể những ca khúc như: Khúc giao mùa, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Phút giao thừa lặng lẽ… mang đến không gian âm nhạc ấm áp và giàu cảm xúc, cùng khán giả chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới.
Bên cạnh đó, những ca sĩ trẻ và DJ nổi tiếng như: Dương Thuận, Hà Lê, DJ Emma cũng khuấy động không khí bằng những bản nhạc sôi động.
Tại đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung - Eco Central Park (rộng gần 200 ha), chương trình "Eco Central Park Countdown" mang chủ đề "Light up - Hành trình của ánh sáng". Đây là năm thứ 3 sự kiện được tổ chức, sử dụng kỹ thuật laser mapping lên tòa nhà.
Tận dụng kiến trúc bề thế tại tòa tháp 5 sao Central Park Residences, chủ đầu tư Ecopark sử dụng kỹ thuật laser mapping để tạo hiệu ứng thị giác sống động, kể câu chuyện của kiến trúc, “biến” mặt tiền thành một tác phẩm nghệ thuật, gây ấn tượng với khán giả.
"Hơn cả một đại nhạc hội, Eco Central Park Countdown là lễ hội ánh sáng, nơi âm nhạc kết nối trái tim, ánh sáng khơi dậy năng lượng và tất cả cùng 'light up' để chào đón một khởi đầu rực rỡ cho 2026", đại diện ban tổ chức cho biết.
Ca sĩ Dương Edward "cháy" cùng khán giả tại "Eco Central Park Countdown".
Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Tôn, Bùi Lan Hương, Phương Nghiêm... và hàng loạt DJ nổi tiếng. Khi màn bắn pháo hoa trên bầu trời xuất hiện, các nghệ sĩ cùng gửi lời chúc mừng năm mới tới khán giả.
Tại khu rừng retreat (trị liệu, phục hồi, tái tạo) của miền Nam - Eco Retreat (rộng 220 ha), chương trình "Eco Retreat Countdown" lần đầu tiên được tổ chức. Ngay từ buổi chiều, khu vực công viên Hồ Thiên Nga đã tấp nập người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm ẩm thực, hòa mình vào không gian lễ hội giữa thiên nhiên xanh mát.
Không gian sân khấu được dàn dựng công phu, hiện đại. Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích như: Uyên Linh, Tăng Phúc, Ricky Star, Phạm Đình Thái Ngân, Phạm Lịch... mang đến những màn trình diễn thăng hoa, khuấy động hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sự kiện.
Ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, cho biết lễ hội countdown chào đón năm mới lần đầu tổ chức tại Bến Lức (Tây Ninh) đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cư dân và du khách. "Dù khu đô thị chưa đón cư dân về sinh sống, Ecopark mong muốn tri ân những người đã lựa chọn và gắn bó bằng tình yêu, đồng thời xem sự kiện như món quà gửi tặng người dân địa phương và khu vực lân cận", ông nói.
Đại đô thị sinh thái Eco Retreat do nhà sáng lập Ecopark phát triển, tọa lạc tại xã Bến Lức, sở hữu vị trí kết nối thuận lợi đến trung tâm và TP HCM qua cao tốc TP HCM – Trung Lương. Dự án được định hướng phát triển theo phong cách sống hiện đại, gần gũi thiên nhiên, chú trọng chăm sóc sức khỏe toàn diện theo tinh thần Nhật Bản. Hiện nhiều hạng mục đã đi vào hoạt động, nổi bật như công viên Hồ Thiên Nga, Retreat Forest Clubhouse và khu thương mại trải nghiệm Eco Bazaar, góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Hải My
Ảnh: Ecopark