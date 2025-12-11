Hàng trăm nghìn người Mỹ sơ tán vì nguy cơ lũ lụt lịch sử

Bang Washington báo động mực nước sông dâng nhanh do mưa lớn kéo dài, đe dọa gây ra đợt lũ được dự báo ở mức "thảm họa".

Hình thái thời tiết với độ ẩm cao từ Thái Bình Dương tràn vào vùng Tây Bắc Mỹ tuần này gây mưa lớn, khiến nhiều con sông tại bang Washington có nguy cơ dâng cao sát hoặc vượt mức kỷ lục, đặc biệt là sông Skagit và Snohomish.

Thống đốc Bob Ferguson đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang, cảnh báo tính mạng người dân sẽ bị đe dọa trong những ngày tới, đồng thời ước tính tới 100.000 cư dân có thể phải sơ tán. Ông cho biết các mô hình dự báo của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) ghi nhận 18 đợt lũ lớn và 15 đợt lũ vừa có thể xảy ra, nhiều điểm được dự báo đạt mức lũ kỷ lục.

Cục Khí tượng Quốc gia Mỹ cũng dự báo về nguy cơ lũ ở mức độ thảm họa, đồng thời cảnh báo hiện tượng sạt lở tại các khu vực địa hình dốc. "Chúng tôi dự báo mực nước tại nhiều con sông sẽ đạt mức lịch sử vào 4h ngày 11/12. Tình trạng này có thể kéo dài đến sáng hôm sau", ông Ferguson cho biết.

Lũ đổ về trên sông Skykomish ngày 10/12, tại hạt Snohomish. Ảnh: AP

Tại thị trấn Mount Vernon, giới chức yêu cầu người dân sống trong vùng trũng ven sông phải sơ tán ngay lập tức. Người dân đã lái ôtô xếp thành hàng dài tại các điểm phân phát bao cát gia cố nhà cửa.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington triển khai hàng trăm lính hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Tại Orting, hạt Pierce, cảnh sát giải cứu nhiều người trong khu tập trung nhà lưu động khi nước dâng đến thắt lưng. Một phần thị trấn được lệnh sơ tán do lo ngại sông Puyallup vượt mức an toàn và gây vỡ đê.

Nhiều tuyến đường huyết mạch bị phong tỏa. Trên cao tốc I-90, sạt lở khiến xe cộ mắc kẹt giữa bùn đất. Tuyến đường US-2 ở vùng núi cũng phải đóng do đá và bùn tràn xuống, không có đường vòng thay thế.

Nguy cơ từ sông Skagit đang đe dọa thị trấn Concrete và thành phố Mount Vernon với khoảng 35.000 dân. Giới chức hạt Skagit cho biết dòng sông sẽ tràn bờ với mức nước kỷ lục ở cả hai địa phương trong hai ngày 11-12/12. Dù thành phố Mount Vernon đã xây dựng đê chắn lũ năm 2018, giới chức lo ngại đỉnh lũ lần này nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua.

Người dân thị trấn Sultan, hạt Snohomish, đắp bao cát chắn nước tràn vào bưu điện địa phương đêm 10/12. Ảnh: AP

Giới chức bang đã đi gõ cửa từng nhà để cảnh báo người dân về nguy cơ lũ sắp xảy ra ở một số khu vực, đồng thời sơ tán một công viên nhà di động ven sông Snohomish. Thành phố Snohomish ban bố tình trạng khẩn cấp, trong khi lực lượng tại Auburn, phía nam Seattle, dựng các rào chắn tạm thời nhằm kiểm soát lũ dọc theo sông White.

Tại Sumas, thị trấn nhỏ sát biên giới Mỹ - Canada, còi báo lũ vang lên tại tòa thị chính và người dân được yêu cầu rời đi. Điểm thông quan biên giới cũng đóng một chiều từ Canada vào Mỹ để tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán, theo Sở Cảnh sát Abbotsford.

