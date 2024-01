Hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học tránh rét

25 tỉnh, thành miền Bắc chìm sâu trong giá rét dưới 10 độ C, khiến hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ học.

Sáng 24/1, tất cả tỉnh, thành miền Bắc rét dưới 10 độ C. Nhiệt độ giảm khoảng 0,5-2 độ so với sáng qua, thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm 2,9 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận 8 nơi khác rét dưới 5 độ gồm: Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hơn 1 độ; Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai) hơn 2 độ; Mộc Châu (Sơn La), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Trùng Khánh (Cao Bằng) hơn 3 độ; Sìn Hồ (Lai Châu) hơn 4 độ.

Rét đậm, rét hại khiến hàng chục nghìn học sinh ở mỗi tỉnh, thành phải nghỉ học. Tại Sơn La, sáng nay toàn tỉnh có gần 56.700 học sinh nghỉ học, trong đó hơn 3.500 học sinh ở cấp THCS và THPT, còn lại là mầm non và tiểu học.

Lào Cai ghi nhận gần 32.400 học sinh ở 96 trường tạm dừng đến trường do giá rét, tăng 21.000 so với hôm qua. Huyện Si Ma Cai và thị xã Sa Pa bị ảnh hưởng nhiều nhất, số học sinh được cho nghỉ là hơn 10.000.

Ở Lạng Sơn, thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo cho thấy hơn 92.000 trẻ mầm non và tiểu học của 269 trường phải nghỉ.

Thực tế, nhiệt độ ở hầu hết địa phương thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lào Cai hay Lạng Sơn dưới 10 độ C, lạnh sâu hơn khu vực đồng bằng và năm nào cũng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại tương tự. Vì vậy, thay vì đồng loạt cho nghỉ học dựa vào mốc nhiệt độ cụ thể, các địa phương, trường học được chủ động quyết định việc này.

Ông Bế Đoàn Trọng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, cho biết ngoài việc cân nhắc cho học sinh nghỉ, nhiều trường linh hoạt tổ chức học trực tuyến.

"Các trường cũng cần chủ động ứng phó để duy trì kiến thức cho học sinh, vì nếu hễ rét là nghỉ học thì thời gian nghỉ của học sinh miền núi rất dài", ông Trọng nói.

Một giáo viên tại huyện Quản Bạ, Hà Giang cũng nhận định nếu cứ nghỉ khi nhiệt độ xuống thấp thì sẽ không đảm bảo chương trình.

"Hiện, nhiệt độ ở mức 5 độ C, chỉ học sinh mầm non nghỉ, các khối khác đi học bình thường. Các lớp học được trang bị đầy đủ cửa kính để giữ ấm cho các em", cô nói.

Học sinh Hà Nội đến trường sáng 23/1. Ảnh: Ngọc Thành

Một số tỉnh, thành có thời tiết ít khắc nghiệt hơn đã có quy định cụ thể về việc xem xét cho học sinh nghỉ học theo nhiệt độ ngoài trời. Trong đó, hầu hết cho học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C; học sinh THCS và THPT được nghỉ nếu dưới 7 độ C.

Phú Thọ không thống kê số học sinh phải nghỉ học nhưng cho biết có gần 440 trường cho học sinh nghỉ hôm nay. Trong đó, khối mầm non là 203 trường và tiểu học là 235. Thành phố Việt Trì, huyện Thanh Sơn và Đoan Hùng có nhiều trường cho học sinh nghỉ nhất.

Tại Hòa Bình, toàn tỉnh có 190 trường cho học sinh nghỉ từ hôm qua, trong đó có cả trường THCS. Các trường cho học sinh nghỉ chủ yếu ở huyện vùng cao như Mai Châu, Đà Bắc.

Các tỉnh, thành khác như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh cũng ghi nhận nhiều trường mầm non, tiểu học cho nghỉ hai hôm nay. Tuy nhiên, do để trường chủ động, các tỉnh không thống kê cụ thể.

Dù cho học sinh nghỉ học, phần lớn địa phương vẫn yêu cầu các nhà trường đón trẻ nếu phụ huynh đưa con đến.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, cho biết như khối mầm non, khoảng 30% phụ huynh vẫn có nhu cầu gửi trẻ. Có một số sáng đưa con đi, trưa đón về.

"Dù cho học sinh nghỉ hay không, các trường phải đảm bảo sức khỏe cho các em trong điều kiện thời tiết giá rét", ông Mạnh nói.

Ngoài ra, ngành giáo dục các tỉnh chỉ đạo trường có phương án dạy trực tuyến hoặc học bù nếu học sinh nghỉ học. Trường hợp dạy và học bình thường, các trường cần kiểm tra phòng học, lùi giờ học mỗi sáng, không tổ chức hoạt động ngoài trời, không yêu cầu học sinh mặc đồng phục.

Ông Trần Văn Trọng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, cho biết trước đợt rét đã yêu cầu các nhà trường rà soát toàn bộ hệ thống cửa các phòng học, khu nội trú, bán trú, đảm bảo che chắn kín gió.

"Các trường cũng tăng cường hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú chăn ấm, đồng thời quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện, than, củi để sưởi ấm và hướng dẫn học sinh kỹ năng dùng để tránh bị ngộ độc", ông Trọng nói.

Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông 2023-2024. Ngày 23/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh thành miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ hướng dẫn người dân phòng chống rét, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Bộ Y tế cũng phổ biến kiến thức, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi sưởi ấm trong phòng kín.

Ở đợt đầu vào ngày 17-27/12/2023, hầu như không có địa phương nào cho học sinh nghỉ học.

Dương Tâm - Bình Minh - Thanh Hằng