Hàng trăm nghìn du khách đến tuần lễ văn hóa du lịch Long An

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch Long An lần thứ 2 diễn ra từ 28/11 đến 4/12 tại khu Trung tâm Chính trị - hành chính Long An (phường 6) với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm".

Du khách sẽ được tham gia lễ hội âm nhạc, thương mại ẩm thực Long An - Hàn Quốc, giao lưu trải nghiệm tại các điểm du lịch đặc trưng của tỉnh như khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập, Khu du lịch Cánh đồng bất tận - Dược liệu Đồng Tháp Mười, Happyland, Chavi Garden, Vàm Cỏ Farmstay, Làng cổ Phước Lộc Thọ, Vườn thú Mỹ Quỳnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức cuộc thi tỏa sáng tài năng học sinh, sinh viên; giải việt dã quy tụ hơn 3.000 vận động viên tham gia; giải vô địch thể hình, biểu diễn võ thuật; đua xuồng ba lá; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong tuần du lịch.

Trong ảnh là cổng chính vào khu vực tổ chức sự kiện luôn đông khách đến chơi.