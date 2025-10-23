Hàng trăm nghìn cây sen đá trên đỉnh Fansipan

Lào CaiLễ hội hoa Sen đá 2025 với hàng trăm nghìn cây hoa sen đá độc lạ sẽ diễn ra tại Sun World Fansipan Legend từ ngày 25/10 đến 24/11.

Năm nay, lễ hội lần thứ hai được tổ chức, mang thông điệp về "dòng chảy an nhiên", gia tăng trải nghiệm độc đáo, mới mẻ cho du khách đến Sa Pa. Sự kiện này cũng mở màn cho loạt lễ hội mùa đông do UBND phường Sa Pa phối hợp Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức.

Sen đá được bài trí công phu tại lễ hội. Ảnh: Sun World

Ngay khi bước chân vào vườn An Nhiên ở khu vực ga đi cáp treo, du khách được chiêm ngưỡng không gian quy tụ hàng nghìn bông sen đá bung nở trên nền đá, tre, gỗ. Ngoài ra, lễ hội còn có các trải nghiệm như check-in với tiểu cảnh sen đá độc bản được bài trí cầu kỳ, thưởng thức tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Bắc và chiêm ngưỡng tranh sen đá gắn trên tường.

"Những bức tranh này là trạm dừng tĩnh lặng, nơi du khách có thể lặng nhìn, hít sâu và tìm về sự an nhiên trong tâm hồn", đại diện Sun World Fansipan Legend nhấn mạnh.

Điểm nhấn của lễ hội là tác phẩm "Quả tim đá nở hoa" kết từ hàng trăm bông sen đá. Hình ảnh những bông sen đá nở trên phiến đá khô cằn mang thông điệp ý nghĩa, tượng trưng cho bản lĩnh con người vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Du khách check-in tại tiểu cảnh "Quả tim đá nở hoa". Ảnh: Sun World

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, du khách còn được thưởng thức show diễn "Đỉnh thiêng du ký" dàn dựng riêng cho Sun World Fansipan. Show diễn đưa du khách vào hành trình thú vị qua cảnh sắc và văn hóa Tây Bắc. Điều thú vị nhất tại Lễ hội hoa Sen đá lần thứ hai là cơ hội tham gia cuộc thi trồng sen đá, giúp du khách tự tay gieo "mầm nhỏ bình yên".

Show "Đỉnh thiêng du ký" trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun World Fansipan Legend

Đây cũng là dịp để du khách khám phá những trải nghiệm khác tại Sun World Fansipan Legend trong mùa thu đông này. Đỉnh Fansipan đang vào mùa săn mây đẹp nhất năm. Với thời tiết se lạnh, du khách có cơ hội ngắm nhìn biển mây dày và bồng bềnh. Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp hiện tượng quầng mặt trời bảy sắc (hay "Phật quang") trên đỉnh trời Tây Bắc.

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend còn đang được tô sắc bởi các loài hoa theo mùa. Du khách có thể chiêm ngưỡng và check-in các vườn hoa tam giác mạch, cỏ lau, hoa tím, hoa hồng, cẩm tú cầu và hoa muồng vàng.

Lễ hội sẽ có nhiều bức tranh độc đáo được tạo tác từ sen đá. Ảnh: Sun World Fansipan Legend

Đặc biệt, sau Lễ hội hoa Sen đá 2025, chuỗi hoạt động mùa đông Sa Pa kéo dài đến hết năm và chào đón năm mới 2026 gồm các show diễn "Vũ điệu dưới trăng" và "Thiêng" tại Sân quần Sa Pa từ ngày 7 đến 15/11; lễ hội Tuyết Sa Pa tại Công viên văn hóa các dân tộc Sa Pa từ 20 đến 24/12; khai mạc Không gian Tinh hoa hội tụ Sa Pa năm 2025; chương trình nghệ thuật countdown chào năm mới 2026 tại Sân quần Sa Pa vào lúc 21h ngày 31/12 đến 0h15 ngày 1/1/2026.

Thanh Thư