Hàng trăm luật sư tại TP HCM tư vấn miễn phí cho người dân

Các khúc mắc của người dân trong tất cả lĩnh vực sẽ được hàng trăm luật sư của hơn 200 tổ chức hành nghề, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, tư vấn và giải đáp miễn phí.

Hoạt động sẽ diễn ra tại trụ sở của hơn 200 tổ chức hành nghề ở nhiều phường xã trong 4 ngày (7-8/10; 6-7/11) và tại trụ sở Đoàn Luật sư TP HCM. Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10) và ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Luật sư Nguyễn Thành Công, đại diện Ban tổ chức chương trình Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết năm nay hoạt động tư vấn miễn phí được thực hiện rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở khắp các địa bàn. Đây là một trong các hoạt động công tác xã hội - thiện nguyện của các luật sư nhằm tri ân với xã hội, hỗ trợ những người có nhu cầu.

Luật sư Lê Thị Bích Chi tư vấn miễn phí cho người dân. Ảnh: Hải Duyên

Cùng với hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội với sự tham gia của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Ban, ngành Trung ương.

Cũng tại Hà Nội, từ ngày 11 đến 13/10, Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA) sẽ chính thức diễn ra. Hoạt động nhằm tạo sự kết nối giữa các ý tưởng, cập nhật xu hướng hoạt động, phát triển và trao đổi kinh nghiệm.

Hội nghị là diễn đàn hội tụ lãnh đạo của các Hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư, các thành viên của LAWASIA trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, để thảo luận về sự phát triển của pháp luật và nghề luật sư trong khu vực.

