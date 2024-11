Hàng trăm khán giả cổ vũ đêm nhạc Thịnh Suy

TP HCMHơn 400 khán giả hòa giọng, nhảy cùng Thịnh Suy các bản hit "Một đêm say", "Mai mình xa" trong tour lưu diễn diễn đầu tiên của anh.

Thịnh Suy trình diễn hơn 20 bài trong tour lưu diễn xuyên Việt, sau Hà Nội và Đà Nẵng. Ca sĩ xuất hiện lúc 20h45, mở màn với ca khúc Chuyện rằng, sau đó anh chơi bài Thanh và Có khi - trong album mới nhất Thinhsuynghi.

Khán giả hát cùng Thịnh Suy 'Tiny Love' Người hâm mộ vỗ tay, hát cùng Thịnh Suy bài "Tiny Love" trong đêm nhạc 9/11. Do chương trình tại TP HCM "cháy" vé, ban tổ chức bổ sung một show vào tối 10/11. Video: Quế Chi

Trong gần hai giờ, Thịnh Suy và ban nhạc trình bày ca khúc quen thuộc như Chết trong em, Tình yêu xanh lá. Các nhạc phẩm trữ tình Ca theo đàn, Chỉ một câu được làm mới, kết hợp chơi guitar, trống và piano, thổi làn gió mới cho bài hát vốn trầm buồn. Sau khi diễn loạt bài mang hơi hướng RnB, rock, city pop, anh quay về sở trường ballad với 20 năm ở thế giới, Thay doi.

Mỗi lần Thịnh Suy cất giọng, sân khấu vỡ òa trong tiếng hò reo. Ở nhiều đoạn, anh tạo bất ngờ khi bỏ micro, để người hâm mộ cất tiếng hát. Bên cạnh nhiều hit nổi tiếng, ca sĩ biểu diễn nhạc phẩm mang tên Đêm - ra mắt cuối tháng 8, đồng thời hé lộ sáng tác Nói gì nữa sẽ phát hành trong tháng 12.

Về cuối chương trình, không khí trở nên cuồng nhiệt khi mọi người hòa giọng bài Slowly, Thắc mắc. Sau khi Thịnh Suy biểu diễn The Lost Kid, nhiều người liên tục hô vang "encore" (màn trình diễn bổ sung), mong muốn ca sĩ hát thêm. Sau khoảng một phút, anh chơi Một đêm say - bản hit làm nên tên tuổi - để đáp lại tràng vỗ tay của fan.

Khán giả hòa giọng Thịnh Suy hát 'Một đêm say' trong đêm nhạc tại TP HCM Fan hòa giọng bài "Một đêm say" của Thịnh Suy, tối 9/11. Video: Quế Chi

Phạm Như, 23 tuổi, ở TP HCM, cho biết yêu thích âm nhạc của ca sĩ vì có lời ca giản dị, nhiều chất tự sự. "Ban đầu, tôi nghĩ show nhạc sẽ mang không khí nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng Thịnh Suy khiến tôi thích thú vì kết hợp nhiều nhạc cụ, tạo màu sắc tươi mới", Phạm Như nói.

Ý tưởng làm show cá nhân có từ khi Thịnh Suy mới bước chân vào con đường âm nhạc. Sau khi gia nhập công ty quản lý, anh và êkíp mất hai năm lên kế hoạch, thử nghiệm các thể loại, đồng thời tìm người phù hợp chơi các vị trí như trống, guitar bass, piano, organ.

"Với sự giúp sức của các cộng sự, tôi dần khám phá được hướng đi trong sự nghiệp. Mục tiêu gần nhất của tôi là được chơi trong một lễ hội âm nhạc ở nước ngoài", ca sĩ cho biết.

Thịnh Suy - 'Slowly' trong đêm nhạc tại TP HCM Thịnh Suy cùng ban nhạc trình diễn ca khúc "Slowly", tối 9/11. Video: Quế Chi

Thịnh Suy, 25 tuổi, sinh tại Bình Định, theo đuổi âm nhạc từ cấp ba. Năm 2019, khi đang học Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, anh trở thành hiện tượng với nhạc phẩm Một đêm say, hai MV đạt hơn 85 triệu lượt xem trên YouTube. Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý với các bản hit. Tháng 11/2022, ca sĩ phát hành album đầu tay Door To Nowhere. Một năm sau, anh ra mắt album thể loại pop, folk mang tên Thinhsuynghi.

Quế Chi