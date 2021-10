Hàng trăm khách hàng mua sơn Oexpo trúng vàng

Nhãn hàng sơn Oexpo vừa công bố danh sách và trao thưởng cho 257 khách hàng trúng thưởng chương trình “Sơn Oexpo - Chào mùa xây dựng”.

Chương trình khuyến mại "Sơn Oexpo - Chào mùa xây dựng" được triển khai từ ngày 5/5 đến hết ngày 31/7/2021. Theo đó nhãn hàng Oexpo tặng thưởng những phiếu cào trúng thưởng 0,5 lượng vàng SJC trị giá 29 triệu đồng hoặc 0,5 chỉ vàng SJC trị giá 2,9 triệu đồng dành cho khách hàng từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc khi mua hàng với hóa đơn từ 5 triệu đồng.

Chương trình khuyến mại "Sơn Oexpo - Chào mùa xây dựng" áp dụng cho các sản phẩm sơn EXPO, OEXPO, POLY (không bao gồm bột trét và các nhãn hiệu thuộc nhãn hiệu OEXPO XIX).

Ngày 15/9 vừa qua, nhãn hàng đã công bố 20 khách hàng trúng thưởng 0,5 lượng vàng SJC. Đó là những khách hàng có tên sau: Nguyễn Thị Lan Chi, Lê Thị Phương Anh, Đỗ Hoài Thanh, Trần Văn Chinh, Nguyễn Thị Vinh, Bùi Thị Lan, Hoàng Văn Sam, Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Diệp, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Thị Thật, Bùi Tuấn Thành, Dương Đức Hùng, Hoàng Thị Lan Anh, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Duy Tình, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Đức Thịnh.

Ngoài ra còn còn 237 khách hàng được nhận phần thưởng trị giá 0,5 chỉ vàng SJC (xem danh sách chi tiết bên dưới). Trong đó có 130 người nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. Do ảnh hưởng của Covid-19, những khách hàng này không thể nhận thưởng trực tiếp đã được OEXPO quy đổi thành giá trị tiền mặt và chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Đại diện Oexpo cho biết chương trình "Sơn Oexpo - Chào mùa xây dựng" đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người tiêu dùng. Thời gian tới, Oexpo sẽ tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mại khác với nhiều quà tặng để tri ân khách hàng. "Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Oexpo trong suốt 17 năm qua", vị này cho biết.

Oexpo là thương hiệu sơn trang trí cao cấp của 4 Oranges Co., Ltd, một trong những công ty hàng đầu ở thị trường sơn trang trí Việt Nam. 4 Oranges Co., Ltd là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư vào thị trường Việt Nam từ năm 2004, được NQA - Tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh - chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế được UKAS (United Kingdom Accreditation Service) công nhận gồm hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Nhà máy của 4 Oranges Co., Ltd đặt tại Long An với tổng diện tích hàng nghìn mét vuông là một trong những nhà máy sản xuất sơn và bột lớn nhất Đông Nam Á, có số vốn hơn 100 triệu USD, có năng lực sản xuất 150 triệu lít sơn và hơn 100 ngàn tấn bột mỗi năm, sản xuất ra hơn 1.000 màu sơn. 4 Oranges Co., Ltd cũng sở hữu hệ thống hơn 600 cửa hàng trên toàn Việt Nam, với số nhân viên hơn 1.000 người.

Danh sách khách hàng nhận 0,5 chỉ vàng SJC:

Chu Bích Thủy, Nguyễn Thị Thúy, Lê Văn Phiến, Nguyễn Văn Chỉnh, Vũ Thị Lan, Ngô Thị Thủy, Đỗ Thị Loan, Nguyễn Thị Thu, Phạm Thị Hường, Vũ Thị Dung, Vũ Hoàng Vinh, Nguyễn Thị Chiện, Đỗ Văn Khởi, Trần Thị Sáng, Trần Thu Hà, Nguyễn Thị Soan, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Đắc Thành, Đỗ Tuấn Anh, Phan Thị Thủy, Nguyễn Văn Nam, Dương Doãn Chuyên, Đỗ Văn Thiêm, Lý Thị Yến, Nguyễn Thị Khánh, Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Kim Đông, Võ Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Thị Hương Thảo, Đinh Văn Sơn, Phạm Việt Hùng, Phạm Thị Biên, Đào Trọng Việt, Vương Văn Công, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Thị Huệ, Phạm Bích Hường, Đinh Thị Dịu, Nguyễn Văn Hiền, Vũ Khắc Thanh, Vũ Văn Hoán, Lê Văn Thảnh, Nguyễn Thị Động, Lưu Xuân Đàn, Nguyễn Bá Khanh, Phạm Văn Hậu, Phạm Văn Hưởng, Nguyễn Văn Nghiệp, Phạm Văn Tâm, Trần Công Đoàn, Mai Văn Hồ, Lê Văn Chung, Bùi Hoàng Tiến, Trương Thu Hương, Vũ Thị Châm, Tạ Bích Hồng, Tống Công Thanh, Đoàn Thị Hưng, Trần Thị Hoa, Nguyễn Minh Hải, Trần Hoài Nam, Nguyễn Thị Dự, Nguyễn Văn Chi, Cù Việt Hòa, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Kim Dung, Bùi Quý Khoa, Lê Văn Tỉnh, Nguyễn Hữu Thuẫn, Mạc Đức Tùng, Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Văn Quyết, Đồng Thị Nới, Nguyễn Văn Khoái, Đàm Văn Bẩy, Mai Thanh Hải, Nguyễn Cao Cường, Phạm Quang Sáng, Trần Văn Quân, Hô Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Tuân, Phan Quang Dũng, Vương Thị Thu Hường, Cao Văn Toàn, Hà Xuân Hồng, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Nhượng, Ngô Khánh Hùng, Hoàng Bá Hà, Đào Duy Nghị, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Thiện, Phạm Văn Trình, Phạm Đức Thành, Nguyễn Bảo Hùng, Hoàng Thị Hà, Đỗ Xuân Quý, Phạm Thị Ngân, Lê Thị Phương, Hoàng Văn Đông, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Quang Đản, Trần Hương Huyền, Lê Văn Đức, Nguyễn Văn Thắng.

Danh sách khách hàng trúng thưởng 0,5 chỉ vàng SJC và nhận giải thưởng qua hình thức chuyển khoản:

Hà Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Chung, Lưu Thị Hoài, Lưu Thị Phú, Lưu Thanh Thịnh, Trần Thị Phương, Nguyễn Thị Duyên, Phan Thị Hường, Phạm Thị Đỗ Nhung, Trần Thị Phượng, Nguyễn Văn Lâm, Ngô Quốc Thông, Phạm Thị Yến My, Nguyễn Thị Quỳnh, Đỗ Tuấn Thành, Đinh Xuân Trường, Hoàng Xuân Kiên, Nguyễn Thị Nháng, Nguyễn Thị Hương Giang, Đặng Văn Trường, Nguyễn Văn Diệp, Nguyễn Thị Nga, Vũ Thị Châm, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Văn Thuần, Nguyễn Thị Hoa, Đinh Thị Lan Hương, Đỗ Thị Thúy, Nguyễn Thị Thu Hương, Tống Phương Thanh, Tạ Thị Thế, Nguyễn Thị Chính, Phạm Thị Thủy, Nguyễn Ngọc Đức, Phạm Văn Bắc, Đỗ Thị Kim Oanh, Hoàng Chí Điệp, Nguyễn Kim Ngân, Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Văn Vương, Phùng Đình Quyết, Kiều Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Văn Tiến, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Huyền My, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Đỗ Thiện Hải, Đinh Văn Hùng, Đỗ Văn Mười, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Đình Hoàng, Hoàng Văn Sách, Từ Tất Hùng, Trần Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu, Trần Văn Công, Hoàng Đức Cường, Trần Thị Lợi, Lê Văn Chương, Lưu Hoàng Đạo, Phạm Thị Hằng, Vũ Văn Vinh, Nguyễn Thanh Sơn, Dương Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Mạnh Diễn, Lê Thị Hoa, Dương Văn Lương, Ngô Thị Liên, Lỗ Văn Tục, Phùng Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Thêu, Lê Chí Bình, Lê Thị Hằng, Lê Thị Thanh Huyền, Trần Thị Oanh, Bùi Huỳnh Đức, Nguyễn Xuân Trường, Tống Văn Song, Tống Văn Sơn, Vũ Thị Kiều, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Hồng Quyên, Cao Xuân Phong, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Doãn Mão, Hồ Xuân Pháp, Trần Thị Thanh Xinh, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Khánh, Vũ Minh Tiến, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Anh Tuấn, Vũ Tiễn Dũng, Trương Thục Quyên, Lý Thị Yến, Đồng Thắng Lợi, Nguyễn Mạnh Thắng, Đỗ Thị Nguyệt, Đỗ Thị Kim Hoa, Phạm Thị Hương Dịu, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Văn Nhung, Bế Thu Bồn, Ngô Minh Đức, Giáp Thị Thu Hương, Phương Thị Lan, Giáp Thị Linh Ái, Nguyễn Thị Lương Yến, Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Đình Tài, Nguyễn Văn Thuận, Hồ Minh Nam, Nguyễn Nghĩa Đạo, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Nhân Thành, Đào Duy Thái, Nguyễn Trọng Toản, Phạm Thị Kim Duyên, Đỗ Văn Quỳnh, Trương Văn Triệu.

Theo 4 Oranges Co., Ltd