Hàng trăm khách đổ xô trekking đỉnh Lùng Cúng

Lào CaiLượng khách leo núi Lùng Cúng tăng đột biến đầu tháng 11, có thời điểm gần 700 người trên đỉnh, gây ùn tắc các lối đi và lán nghỉ quá tải.

Ông Giàng A Chinh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin xã Nậm Có, cho biết lượng khách bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng, tập trung đông nhất vào cuối tuần (14-16/11).

Tình trạng quá tải khiến hành trình chinh phục Lùng Cúng bị xáo trộn nghiêm trọng. Thông thường, việc di chuyển từ điểm tập kết lên lán nghỉ và đỉnh mất khoảng 7 giờ. Tuy nhiên, do ùn tắc, nhiều đoàn phải mất 11-14 giờ mới hoàn thành quãng đường.

"Nhiều du khách phải chen chúc trong không gian hẹp hoặc ngồi sưởi lửa chờ đến sáng vì không còn chỗ nằm", ông Chinh nói. Nguồn nước sinh hoạt và đồ ăn tại lán cũng phải chia sẻ, gây nhiều khó khăn.

Du khách check in đỉnh Lùng Cúng sáng 16/11. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Theo các hướng dẫn viên bản địa, nguyên nhân ùn tắc là do thời tiết khô ráo, thuận lợi và nhiều người "đi bù" sau khi mùa lá phong năm ngoái bị bỏ lỡ do bão lũ. Anh Quốc Khánh, một hướng dẫn viên, cho biết lượng khách cuối tuần tăng khoảng 200% so với ngày thường và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Hiện nhiều đơn vị tour đã kín lịch đến cuối tháng 12.

Anh Nguyễn Trọng Cung, nhiếp ảnh gia leo Lùng Cúng nhiều lần, cho biết đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng này. "Nhiều đoạn kẹt cứng, phải đứng chờ lâu khiến chân căng cơ, leo mất sức hơn hẳn", anh Cung nói.

Việc xuống núi cũng vất vả không kém. Chiều 16/11, quãng đường hơn 1 km từ lán nghỉ về bản Tu San mất gần hai tiếng do dòng người nối đuôi nhau. Mưa trước đó khiến đường trơn trượt, bùn nhão.

Anh Trần Quốc Thịnh, du khách từ Đà Nẵng, cho biết sương xuống sớm làm tầm nhìn hạn chế. "Đến 18h chúng tôi mới xuống núi, buộc phải ở lại Nậm Có thêm một đêm để đợi chuyến xe hôm sau", anh Thịnh nói.

Theo ông Giàng A Chinh, địa phương và Ban quản lý rừng chưa thể mở rộng lán nghỉ do vướng các quy định về quản lý và bảo vệ rừng. Đây là thách thức trong việc cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.

Lượng khách tăng giúp người dân địa phương có thêm thu nhập từ dịch vụ porter, ăn uống và vận chuyển. Tuy nhiên, tình trạng này cũng tạo áp lực lên môi trường. Rác thải xuất hiện tại một số điểm nghỉ và tình trạng chặt cây rừng làm củi vẫn diễn ra. Giới chức địa phương cho biết đang liên tục nhắc nhở du khách và các đơn vị tour gom rác mang xuống núi để giữ gìn cảnh quan.

Đỉnh Lùng Cúng cao 2.913 m, thuộc xã Nậm Có, nằm trong top 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Cung trekking dài khoảng 20 km, địa hình không quá khó, là điểm lý tưởng ngắm bình minh, hoàng hôn và biển mây với tầm nhìn 360 độ.

Du khách có thể xuất phát từ ba hướng khác nhau là bản Lùng Cúng, bản Tu San và bản Thào Chua Chải để lên đỉnh. Các trekkers thường chọn bản Tu San và đi về qua thung lũng Tà Cua Y và bản Thào Chua Chải để đi qua thác nước cũng như tận hưởng cảnh rừng núi đẹp nhất của cung leo.

Hoàng hôn trên đỉnh Lùng Cúng. Ảnh: Đức Hùng

Tuấn Anh