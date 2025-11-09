Hàng trăm học sinh gắn biển tên lên xe đạp điện

Phú ThọGần 400 phụ huynh và học sinh THCS Ngọc Lập đồng ý gắn biển tên, lớp lên xe đạp điện để dễ quản lý, góp phần giảm vi phạm giao thông.

Ngày 9/11, hình ảnh những chiếc xe điện của học sinh trường THCS Ngọc Lập, xã Minh Hòa với biển màu xanh phía sau, ghi tên, lớp, lan truyền trên mạng xã hội. Mỗi bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Nhiều bình luận cho rằng đây là mô hình hay, cần nhân rộng, bởi giúp học sinh dễ nhận diện xe của mình, ý thức hơn khi tham gia giao thông. Nhưng cũng có người lo ngại việc này lãng phí, làm lộ thông tin của học sinh.

Xe đạp điện của học sinh trường THCS Ngọc Lập được gắn biển tên, xếp theo lớp. Ảnh: Trường THCS Ngọc Lập

Chiều 9/11, thầy Hoàng Đức Giang, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Lập, cho biết Liên đội nhà trường vận động học sinh gắn biển tên trên xe đạp điện cá nhân cách đây khoảng 10 ngày.

Mục đích là giúp gia đình và nhà trường dễ dàng quản lý học sinh, vì hiện các em được nghỉ một số buổi chiều, có thể đi chơi mà bố mẹ không biết.

"Việc gắn biển tên cũng góp phần tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông học đường văn minh, an toàn và trách nhiệm, giúp học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông", thầy Giang nói.

Thầy Giang cũng cho hay Liên đội trường chỉ phát động phong trào, gợi ý mẫu chứ không bắt buộc tất cả học sinh phải thực hiện. Tuy nhiên, gần như 100% phụ huynh hưởng ứng. Đến nay, gần 400 xe đạp điện của học sinh được gắn biển tên.

Có con đang học lớp 9, chị Trần Thị Sen, 48 tuổi, trú xã Minh Hòa, cho biết gia đình đã tự làm biển tên gắn sau xe cách đây khoảng hai năm. Chị nhìn nhận như vậy con dễ dàng tìm thấy xe khi tan học, cũng có ý thức khi đi đường.

"Con chủ yếu di chuyển từ nhà tới trường hay một số địa điểm trong xã. Chỉ cần con vi phạm giao thông, người đi đường nhìn tên là có thể biết con nhà ai đang vi phạm", chị Sen lý giải.

Vì thế, khi nhà trường phát động phong trào gắn biển tên cho xe đạp điện, chị đồng ý ngay và thay biển theo mẫu cho con.

Anh Đỗ Đức Thọ, phụ huynh có con học lớp 8, chung quan điểm. Anh Thọ cho biết chi phí làm biển tên rất rẻ, chỉ khoảng 20.000 đồng nhưng mang lại nhiều lợi ích.

Cả anh Thọ và chị Sen không lo ngại gì về vấn đề lộ danh tính các con bởi thông tin chỉ bao gồm tên và lớp, tương tự như áo đồng phục.

Thầy Giang cho biết những năm học tới, khi học sinh lên lớp, nhà trường có thể hỗ trợ cắt chữ decal dán lại biển xe cho các em.

394/561 học sinh trường THCS Ngọc Lập đi xe đạp điện. Ảnh: Trường THCS Ngọc Lập

Xe đạp điện - Electric bicycles là xe đạp được vận hành bằng động cơ điện một chiều hoặc bằng cơ cấu đạp chân có trợ lực từ động cơ này. Trong đó, công suất động cơ và vận tốc thiết kế lớn nhất lần lượt là 250 W và 25 km/h.

Theo Luật giao thông đường bộ, xe đạp điện thuộc nhóm phương tiện giao thông thô sơ, người dưới 16 tuổi có thể điều khiển.

Dương Tâm