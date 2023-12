Khoảng 22h30, nhóm pop rock đình đám của Mỹ khép lại nhạc hội 8Wonder Winter Festival với Sugar - hit gần bốn tỷ lượt xem trên YouTube. Nhiều khán giả liên tục hô vang "Maroon 5", "One more night" (tên ca khúc của nhóm, đồng thời thể hiện mong muốn ban nhạc biểu diễn thêm).

Không chỉ hấp dẫn fan trong nước, đêm nhạc còn mà còn tạo sức hút với khán giả quốc tế. Hàng trăm người hâm mộ từ Mỹ, Anh, Đan Mạch, Đức, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á.. đến Việt Nam vì muốn xem trực tiếp Maroon 5 biểu diễn. Họ mặc giản dị, năng động, giơ cao lighstick (que phát sáng), vừa nhún nhảy, vừa hát theo Adam Levine.

Michael Kidshan (40 tuổi, Đức) cùng bạn đời hòa vào "biển người" hô vang tên "Adam, we love you" (Adam, chúng tôi yêu bạn). Vợ anh - Marry - thi thoảng thốt lên "Unbelievable, a dream come true" (không thể tin được, giấc mơ thành sự thật) khi thủ lĩnh Adam Levine hát mộc nhạc phẩm She will be loved cùng tay guitar cừ khôi James Valentine.

Kidshan - Marry khẳng định sẽ quay lại Việt Nam du lịch, cổ vũ Maroon 5 tham gia các nhạc hội quy mô như 8Wonder Winter Festival. Trước đó, giọng ca chính Adam Levine nói: "Thật vinh hạnh khi lần đầu tiên đến đây, biểu diễn ở một nơi tuyệt vời thế này. Tôi sẽ quay lại. Các bạn muốn tôi trở lại chứ?". Bên dưới khán đài gần 1.000 m2, khán giả đồng thanh nói "Yes" (có).

Adam Levine được khen vẫn giữ phong độ qua chất giọng nội lực và lối mặc bụi bặm. Ảnh: Giang Huy

Trong 75 phút, nhóm lần lượt thể hiện This love, Moves like jagger, Don't wanna know, Sunday morning, Girls like you, Memories, animals, Maps...

Iria (39 tuổi) nói mãn nguyện khi bắt chuyến bay dài từ Tây Ban Nha đến Phú Quốc vì thần tượng. Cô nhún nhảy, lắc lư theo từng ca từ, giai điệu của nhóm. Thi thoảng, cô dùng điện thoại quay cảnh Adam Levine ném áo, chụp seflie bằng iPhone của fan. "Tôi đã hát theo nhóm suốt 75 phút, không sót một bài", Iria nói.

Hàng trăm fan quốc tế theo chân Maroon 5 đến Việt Nam Iria (Tây Ban Nha) lắc lư, tận hưởng những tiết mục của thần tượng. Video: Thi Quân

Bà Ella (60 tuổi) và bạn thân từ Anh đến Phú Quốc 12h ngày 16/12. Họ tưởng không kịp xem đêm diễn của nhóm nhạc Mỹ nhưng may mắn tìm được chuyến bay phù hợp lịch trình.Suốt buổi, cả hai liên tục quay lại phần biểu diễn của thần tượng bằng điện thoại.

"Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của Maroon 5. Dù năm tháng trôi qua, họ vẫn không giảm phong độ, 'đốt cháy' mọi khán phòng ở mỗi nơi họ tới. Âm nhạc của Maroon 5 mãi sống trong tim tôi. Thật đã tai", bà Ella tiết lộ.