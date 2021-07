Hàng trăm em nhỏ gửi lời cổ vũ bác sĩ nơi tâm dịch Covid-19

Trong chương trình 'Thank you, Doctors!', hàng trăm bạn nhỏ đã gửi thư, video, tranh cổ vũ các y, bác sĩ đang chiến đấu nơi tâm dịch Covid-19.

"Thank you, Doctors!" do đơn vị Speakup thuộc Hệ thống Giáo dục HOCMAI tổ chức. Sau chưa đầy một tháng, (từ ngày 5/6 đến 30/6), chương trình thu hút gần 10.000 lượt tương tác, 83.855 người tiếp cận.

Các bạn nhỏ trên toàn quốc đã viết lá thư biết ơn, nhắn nhủ bác sĩ giữ gìn sức khỏe; vẽ tranh thể hiện lời hứa thực hiện nghiêm túc quy định 5K và thực hiện nhiều video bày tỏ yêu thương xen lẫn tự hào về đội ngũ y - bác sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Với mỗi lá thư, bức tranh, video của các em chứa thông điệp "Thank you, Doctors!", đơn vị Speakup thuộc HOCMAI sẽ đóng góp 10.000 đồng vào quỹ Vaccine phòng Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát động.

Hưởng ứng chương trình, trong những ngày hè, Chí Thiện, 8 tuổi, học sinh lớp 2C, trường Tiểu học Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đã tự làm video, viết thư thăm hỏi các y, bác sĩ đang chiến đấu ở tâm dịch tỉnh Bắc Giang.

Bé Chí Thiện viết thư thăm hỏi các y, bác sĩ chiến đấu ở tâm dịch tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong thư, Chí Thiện viết: Trong trái tim con, các bác sĩ và cô y tá là những thiên thần và siêu anh hùng. Họ cũng là những người cha, người mẹ rất tốt bụng. Dạo này, trên TV, Facebook, con thấy một số hình ảnh các bác sĩ và y tá ngủ gục ở bên đường, sàn nhà hoặc ghế vì rất mệt. Con đã khóc vì rất thương các bác sĩ. Nguyên văn: In my heart, doctors and nurses are angels and heroes too. And doctors and nurses are daddies and mommies who are very kind. Nowadays on TV, Facebook, I saw some photos of doctors and nurses sleeping in the corner of the street, on the floor or on the chairs because they were very tired and I cried because I love them very much.

Cũng hướng về các y, bác sĩ nơi tâm dịch, bé Nguyễn Ngọc Trâm Anh, 10 tuổi, tại TP HCM bày tỏ cảm xúc trong thư: Các bác là những bác sĩ dũng cảm. Tại sao lại gọi các bác sĩ dũng cảm? Vì suốt một năm qua, các bác phải vất vả điều trị căn bệnh mà Covid-19 đã xâm nhập vào cơ thể. Nguyên văn: "Those are brave doctors. Why call back brave doctors? Because during the past one year, they had to work hard to treat the disease that the Covid-19 entered the body".

Trước tình cảm của các bạn nhỏ, Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Tổ lấy mẫu Trung Đoàn 831, BCHQS tỉnh Bắc Giang, chia sẻ ông rất cảm ơn vì tình cảm của các bé dành cho cô, chú trên tuyến đầu chống dịch. Qua những lá thư và video này, ông cũng mong các bạn và gia đình luôn giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế, quy định về phòng chống dịch. "Các cô các chú ở trên này cũng hứa với các cháu là cố gắng khống chế dịch trong thời gian sớm nhất, điều trị những người mắc Covid-19 sớm khỏi bệnh và về với gia đình vì một đất nước Việt Nam không còn dịch bệnh. Việt Nam cố lên!", bác sĩ Minh Tuấn viết.

Tại phòng xét nghiệm CDC, cơ sở 2, tỉnh Bắc Giang, đội ngũ các y, bác sĩ cũng thay mặt cho cán bộ, nhân viên đang công tác tại phòng xét nghiệm CDC cơ sở 2 tỉnh Bắc Giang cảm ơn các bạn nhỏ. Đội ngũ y tế tại đây nhận xét video rất cảm động và nhiều ý nghĩa. Họ hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang sớm vượt qua đại dịch và sớm giúp người dân quay về cuộc sống bình thường, các cháu nhỏ sớm trở lại trường học. "Chúc các cháu có thật nhiều sức khỏe, học tập thật tốt và luôn là con ngoan, trò giỏi", đại diện đơn vị viết thêm.

Tổ lấy mẫu Trung đoàn 831, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Những dòng thư thăm hỏi của các bạn nhỏ cùng hồi âm từ đội ngũ các y, bác sĩ đã góp phần tiếp thêm động lực và tinh thần tích cực cùng vượt qua đại dịch.

Đại diện Speak Up còn cho biết, chương trình còn hướng đến ý nghĩa về việc dạy trẻ lòng trắc ẩn và sự biết ơn. Không chỉ đặt áp lực lên con về thành tích trong học tập hay trong bất kỳ cuộc thi nào, điều cha mẹ luôn mong muốn là con trở thành người nhân hậu, biết sống tử tế, yêu thương mọi người và biết ơn với cuộc đời.

