Tuyết rơi dày bất ngờ tại khu vực núi cao ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc chiều 2/1 khiến hàng trăm du khách kẹt trên đỉnh Thái Bạch Sơn, phải chờ cứu hộ nhiều giờ dưới trời âm 10 độ,

Tối 2/1, hơn 700 du khách bị mắc kẹt trong nhiều giờ tại điểm đón xe trung chuyển trên đỉnh Thái Bạch Sơn, thuộc Vườn quốc gia Thái Bạch Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, do tuyết rơi khiến đường trơn trượt, xe di chuyển hạn chế. Sự cố thời tiết khiến nhiều du khách phải đứng xếp hàng đợi dưới thời tiết âm 10 độ. Có người chọn xuống núi bằng cách đi bộ hàng km khi trời tối.

Theo thông tin từ chính quyền huyện Mi, thành phố Bảo Kê, tuyết bắt đầu rơi từ khoảng 16h cùng ngày tại khu vực núi cao, khiến các tuyến đường trong khu danh thắng bị đóng băng cục bộ. Thời tiết bất lợi buộc xe buýt trung chuyển phải giảm tần suất hoạt động nhằm bảo đảm an toàn, dẫn đến tình trạng ùn ứ du khách tại khu vực đỉnh núi.

Hàng trăm du khách mắc kẹt trên đỉnh núi ở Trung Quốc Cảnh hàng dài người đợi cứu hộ xuống núi giữa trời tuyết. Nguồn: Sina

Đại diện chính quyền huyện cho biết, tính đến khoảng 20h ngày 2/1, hơn 700 du khách bị kẹt đã lên xe và được đưa xuống núi. Toàn bộ khách được cứu hộ khỏi khu vực nguy hiểm trước 22h, không ghi nhận trường hợp nào cần hỗ trợ y tế.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đăng tải hình ảnh dòng người xếp hàng dài trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp, tuyết phủ dày. Một số khách cho biết phải chờ đợi nhiều giờ mới đến lượt lên xe cứu hộ. Có người phản ánh thông tin cảnh báo thời tiết và phương án điều phối chưa kịp thời, gây tâm lý lo lắng khi trời tối và nhiệt độ tiếp tục giảm sâu.

Tuyết rơi dày bất ngờ khiến hàng trăm người mắc kẹt trên đỉnh Thái Bạch Sơn. Ảnh: QQ

Sau sự việc, Ban quản lý Vườn quốc gia Thái Bạch Sơn phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường phương tiện trung chuyển, bố trí lực lượng hỗ trợ và triển khai các biện pháp chống trơn trượt trên các tuyến đường xuống núi. Khu du lịch đồng thời thông báo tạm dừng đón khách trong ngày 3/1 để khắc phục hậu quả và đánh giá lại mức độ an toàn.

Chính quyền huyện Mi cho biết sẽ yêu cầu khu danh thắng rà soát và hoàn thiện phương án ứng phó khẩn cấp, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan vào mùa đông, nhằm tránh lặp lại tình trạng du khách bị mắc kẹt tại các khu vực núi cao.

Thái Bạch Sơn là đỉnh núi cao nhất của dãy Tần Lĩnh, với độ cao khoảng 3.760 m so với mực nước biển, được xem là ranh giới tự nhiên giữa Hoa Bắc và Hoa Nam. Khu vực này thu hút đông du khách vào mùa đông nhờ cảnh quan tuyết phủ, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro do thời tiết biến đổi nhanh và địa hình hiểm trở.

Mai Phương (Theo Sina, Sohu)